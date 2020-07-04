Após Anitta, Ludmilla usa roupa de estilista do ES em "Cobra Venenosa"

Depois de vestir Anitta para “Desce Pro Play”, conforme noticiado pela colunista Renata Rasseli na última quinta (2), o estilista Heberth Portilla, do Espírito Santo, também assinou o mais novo look exclusivo que Ludmilla tem em seu closet. O outfit, usado pela esposa de Brunna Gonçalves em “Cobra Venenosa”, é em tom de preto e possui correntes incorporadas às costuras.
À coluna, Heberth detalha o processo de criação das peças: “Com base nas referências estéticas que a Lud queria, escolhemos trabalhar com recortes e assimetrias. Como o clipe teria esse visual bem ‘destroyed’ pós-apocalíptico, usamos muitos alfinetes no top, que supercasaria com a proposta”.
Segundo ele confidencia, as peças que a artista usou foram produzidas em, mais ou menos, uma semana. A equipe da cantora deixou o estilista do Espírito Santo à vontade para escolher o tecido que melhor vestisse com os cortes. “Trabalhar com eles é incrível”, fala.
DÉJÀ VU
Se você, leitor, acha que a notícia é repetida, aqui vai o esclarecimento: esta é a segunda vez que Heberth veste Ludmilla. Em agosto de 2018, ele já havia assinado uma produção da cantora. À época, a bonita estava em turnê na Europa e usou um look produzido no ateliê capixaba.
O jovem também já trabalhou profissionalmente com Pabllo Vittar, Lexa, Lia Clark, o ex-RBD Christian Chávez e outros famosos.