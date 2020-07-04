Pedro Permuy

Após Anitta, Ludmilla usa roupa de estilista do ES em "Cobra Venenosa"

Look exclusivo para o clipe foi feito por Heberth Portilla, famoso estilista de Vitória que já vestiu Pabllo Vittar, Anitta e ex-RBD Christian Chávez

04 jul 2020 às 16:46
A cantora Ludmilla veste look do estilista Heberth Portilla em clipe de
A cantora Ludmilla veste look do estilista Heberth Portilla em clipe de "Cobra Venenosa" (2020) Crédito: Rodolfo Magalhães
Depois de vestir Anitta para “Desce Pro Play”, conforme noticiado pela colunista Renata Rasseli na última quinta (2), o estilista Heberth Portilla, do Espírito Santo, também assinou o mais novo look exclusivo que Ludmilla tem em seu closet. O outfit, usado pela esposa de Brunna Gonçalves em “Cobra Venenosa”, é em tom de preto e possui correntes incorporadas às costuras.
À coluna, Heberth detalha o processo de criação das peças: “Com base nas referências estéticas que a Lud queria, escolhemos trabalhar com recortes e assimetrias. Como o clipe teria esse visual bem ‘destroyed’ pós-apocalíptico, usamos muitos alfinetes no top, que supercasaria com a proposta”.
Segundo ele confidencia, as peças que a artista usou foram produzidas em, mais ou menos, uma semana. A equipe da cantora deixou o estilista do Espírito Santo à vontade para escolher o tecido que melhor vestisse com os cortes. “Trabalhar com eles é incrível”, fala.

Se você, leitor, acha que a notícia é repetida, aqui vai o esclarecimento: esta é a segunda vez que Heberth veste Ludmilla. Em agosto de 2018, ele já havia assinado uma produção da cantora. À época, a bonita estava em turnê na Europa e usou um look produzido no ateliê capixaba.
O jovem também já trabalhou profissionalmente com Pabllo VittarLexa, Lia Clark, o ex-RBD Christian Chávez e outros famosos.
  Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla
  Crédito: Rodolfo Magalhães

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

