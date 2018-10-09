Pabllo Vittar usa roupa de estilista de Vila Velha em novo clipe

Pabllo Vittar participa do clipe de "Caliente" ao lado da argentina Lali Espósito. Na gravação, que deve ser liberada nas plataformas digitais em breve, a drag mais famosa do Brasil surge com um look feito por Heberth Portilla, estilista de Vila Velha.
Para o look da gravação, Heberth pensou em um look leve e confortável. Ao mesmo tempo, tinha que adequar sua criação ao ambiente que seria feito o clipe. "Em momento nenhum eu pude me esquecer de que a gravação iria acontecer em uma praia. Então fiz o pescoço mais solto, tive um cuidado com a transparência do tecido e pensei no corte imaginando como seria a iluminação", revela.
Ouça "Caliente", novo hit de Lali e Pabllo Vittar:
De acordo com ele, que também é fã de Pabllo, a negociação para a roupa foi rápida e aconteceu em mais ou menos uma semana. No entanto, há cerca de dois anos, ele tenta contato com a produção da artista para vesti-la em alguma ocasião. "Desde um show que ela fez no Espírito Santo, há mais ou menos dois anos, eu tento fazer um look para a Pabllo. Mas não tinha dado certo antes porque as passagens dela por aqui sempre foram rápidas e ficava muito difícil ter as medidas exatas", destaca.
Heberth, que já está ficando conhecido no meio artístico no Brasil por já ter vestido algumas personalidades, destaca que, com a Pabllo, o contato aconteceu via mãe da artista e stylist da drag. "Depois de umas vindas da Pabllo aqui no Estado, eu consegui o contato da mãe dela e foi assim que cheguei até o stylist dela, que é o Victor Miranda", detalha. O morador de Vila Velha já vestiu, dentre outras personalidades, Ludmilla, para um show que ela fez na Europa, e as drags Lia Clark, Gloria Groove e Aretuza Lovi.