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Clipe de "Caliente"

Pabllo Vittar usa roupa de estilista de Vila Velha em novo clipe

Look, de duas peças, foi usado em gravação na praia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 17:53

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 17:53

Look de Pabllo Vittar para clipe de "Caliente" foi feito por Heberth Portilla, estilista de Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram @ernnacost
Pabllo Vittar participa do clipe de "Caliente" ao lado da argentina Lali Espósito. Na gravação, que deve ser liberada nas plataformas digitais em breve, a drag mais famosa do Brasil surge com um look feito por Heberth Portilla, estilista de Vila Velha.
Para o look da gravação, Heberth pensou em um look leve e confortável. Ao mesmo tempo, tinha que adequar sua criação ao ambiente que seria feito o clipe. "Em momento nenhum eu pude me esquecer de que a gravação iria acontecer em uma praia. Então fiz o pescoço mais solto, tive um cuidado com a transparência do tecido e pensei no corte imaginando como seria a iluminação", revela.
Ouça "Caliente", novo hit de Lali e Pabllo Vittar: 
De acordo com ele, que também é fã de Pabllo, a negociação para a roupa foi rápida e aconteceu em mais ou menos uma semana. No entanto, há cerca de dois anos, ele tenta contato com a produção da artista para vesti-la em alguma ocasião. "Desde um show que ela fez no Espírito Santo, há mais ou menos dois anos, eu tento fazer um look para a Pabllo. Mas não tinha dado certo antes porque as passagens dela por aqui sempre foram rápidas e ficava muito difícil ter as medidas exatas", destaca.
Heberth, que já está ficando conhecido no meio artístico no Brasil por já ter vestido algumas personalidades, destaca que, com a Pabllo, o contato aconteceu via mãe da artista e stylist da drag. "Depois de umas vindas da Pabllo aqui no Estado, eu consegui o contato da mãe dela e foi assim que cheguei até o stylist dela, que é o Victor Miranda", detalha. O morador de Vila Velha já vestiu, dentre outras personalidades, Ludmilla, para um show que ela fez na Europa, e as drags Lia Clark, Gloria Groove e Aretuza Lovi.

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