Pabllo Vittar usa roupa de estilista de Vila Velha em novo clipe

Look de Pabllo Vittar para clipe de "Caliente" foi feito por Heberth Portilla, estilista de Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram @ernnacost

Pabllo Vittar participa do clipe de "Caliente" ao lado da argentina Lali Espósito. Na gravação, que deve ser liberada nas plataformas digitais em breve, a drag mais famosa do Brasil surge com um look feito por Heberth Portilla, estilista de Vila Velha.

Para o look da gravação, Heberth pensou em um look leve e confortável. Ao mesmo tempo, tinha que adequar sua criação ao ambiente que seria feito o clipe. "Em momento nenhum eu pude me esquecer de que a gravação iria acontecer em uma praia. Então fiz o pescoço mais solto, tive um cuidado com a transparência do tecido e pensei no corte imaginando como seria a iluminação", revela.

Ouça "Caliente", novo hit de Lali e Pabllo Vittar:

De acordo com ele, que também é fã de Pabllo, a negociação para a roupa foi rápida e aconteceu em mais ou menos uma semana. No entanto, há cerca de dois anos, ele tenta contato com a produção da artista para vesti-la em alguma ocasião. "Desde um show que ela fez no Espírito Santo, há mais ou menos dois anos, eu tento fazer um look para a Pabllo. Mas não tinha dado certo antes porque as passagens dela por aqui sempre foram rápidas e ficava muito difícil ter as medidas exatas", destaca.