Lexa usa looks de estilistas capixabas até em turnê na Europa

Lexa está em um "caso de amor" com o Espírito Santo. Para se ter uma ideia, a carioca veste looks de capixabas em suas apresentações, inclusive na realizada numa boate em Jardim da Penha, no último dia 4 de maio, em Vitória.

Lexa afivelou suas malas para ir para a Europa com mais um look feito no Estado, por um estilista daqui. Os donos do talento são Leonardo Loreto, que vestiu a loira nos shows do Rio e do ES, e Heberth Portilla, que já vestiu Pabllo Vittar, Pocahontas e Ludmilla, mas também foi requisitado pela cantora na última semana para incrementar sua mala para o Velho Mundo. Agora,afivelou suas malas para ir para a Europa com mais um look feito no Estado, por um estilista daqui. Os donos do talento são Leonardo Loreto, que vestiu a loira nos shows do Rio e do ES, e Heberth Portilla, que já vestiu, mas também foi requisitado pela cantora na última semana para incrementar sua mala para o Velho Mundo.

Crédito: Reprodução/Instagram @lexa

Segundo Heberth, a produção de Lexa entrou em contato com ele buscando um look para que ela usasse na Europa e o deixou livre para criar. "O stylist dela, Pedro Agaah, gostou do desenho que eu fiz de primeira e a roupa foi a única que ela recebeu para os shows na Europa que não precisou de ajuste", detalha. Ele conta que, no entanto, o primeiro contato com a artista foi no fim do ano passado, dias antes da Parada Gay do Rio de Janeiro.

"Lexa tinha me procurado para fazer uma roupa para ela para usar na Parada, mas não daria tempo. Naquela mesma ocasião a Pocahontas já tinha encomendado alguns looks e eu não teria como atender as duas. Mas a produção da Lexa ficou em contato comigo desde então", conta.

couro, já que as referências atuais da artista estão passeando entre inspirações mais sensuais. Quando surgiu a oportunidade da turnê, então, Heberth foi novamente convidado para vestir a artista. Ele destaca que dentro das possibilidades poderia trabalhar com o, já que as referências atuais da artista estão passeando entre

"Optei por criar um look de duas peças, amarradas entre elas, em verniz preto. Deu um pouco de trabalho pelo tecido e pelo desenho que eu fiz, mas ficou bem bonita e ela adorou. Nós conversamos no camarim do show que ela fez em Vitória e ela disse que havia amado", confidencia.

Para o estilista, o desafio maior era acertar as medidas, mas deu tudo certo de acordo com as coordenadas que ele recebeu do stylist. "Usei um manequim para ajudar e até pedi a uma amiga que tem as medidas da Lexa para vestir e eu ver como estava. Mas, na prova dos figurinos para a turnê, a produção dela e ela me mandaram mensagens falando que tinha ficado perfeito e que ela tinha ficado apaixonada pela roupa", reitera ele, lembrando que teve uma semana para finalizar a peça.

LEXA VESTE LEONARDO LORETO

Lexa ficou deslumbrante em show que fez no Rio de Janeiro no último dia 28 de abril. E a exuberância da cantora não ficou para trás na última semana, quando a cantora se apresentou em boate de Jardim da Penha, em Vitória. Os dois looks foram criados e idealizados pelo estilista capixaba Leonardo Loreto, que também continua em contato com a artista para novos trabalhos. ficou deslumbrante em show que fez nono último dia 28 de abril. E a exuberância da cantora não ficou para trás na última semana, quando a cantora se apresentou em boate de Jardim da Penha, em. Os dois looks foram criados e idealizados pelo estilista capixaba Leonardo Loreto, que também continua em contato com a artista para novos trabalhos.

A cantora Lexa em show na Fluente, boate de Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Indie Clicks/Reprodução

Segundo ele, a produção de Lexa entrou em contato com ele a partir de posts que ele fez nas próprias redes sociais. "Eles já tinham dado uma olhada no que eu fazia e gostaram, então queriam só falar um pouco de inspiração", lembra. Leonardo detalha que o stylist da cantora só disse do que ela gostava e enviou algumas referências para o que ela queria no Rio e no Espírito Santo.

Crédito: Reprodução/Instagram @lexa

neon, verde, que está super em alta em 2019. E para o show daqui escolhi um veludo azul. Estava ouvindo muitas músicas de uma mesma cantora e acabei me inspirando por algo de efeito molhado com a gola mais alta", ressalta, indicando que os dois looks foram compostos por duas peças interligadas. "No Rio optei por apostar no, verde, que está super em alta em 2019. E para o show daqui escolhi um veludo azul. Estava ouvindo muitas músicas de uma mesma cantora e acabei me inspirando por algo de efeito molhado com a gola mais alta", ressalta, indicando que os dois looks foram compostos por duas peças interligadas.

Crédito: Indie Clicks/Reprodução

ESTILOS

genderless - aquela que não tem distinção de gênero. Tanto meninas, meninos e não-binários podem usar as criações, que agora passam a ser só sob medida. "Estou querendo apostar nesse atendimento mais exclusivo porque ai também tenho mais oportunidade de atender todo mundo. Seja alta, baixo, mais magro ou não... E a costura sob medida dá muito mais personalidade à peça", fala. Leonardo fez fama com a moda- aquela que. Tanto meninas, meninos e não-binários podem usar as criações, que agora passam a ser só sob medida. "Estou querendo apostar nesse atendimento mais exclusivo porque ai também tenho mais oportunidade de atender todo mundo. Seja alta, baixo, mais magro ou não... E a costura sob medida dá muito mais personalidade à peça", fala.

O que eu mais gosto é o meio termo Leonardo Loreto, estilista

Para o estilista, essa é uma forte tendência da moda. Ele explica que o gênero fluído ganhou muita visibilidade e representatividade nos últimos tempos, o que tem levantado o papo sobre essa linha do couture.

Já Heberth acredita que tem um estilo próprio em suas criações, que acaba impresso em todas suas peças. A roupa de Lexa, de acordo com ele, foi trabalhosa, mas atualmente o estilista possui uma equipe que o ajuda. "Fizemos o look em três. Eu e mais duas pessoas. Vamos aumentando aos poucos e têm criações, que até pelo prazo apertado, precisam de uma equipe trabalhando com você", aponta.