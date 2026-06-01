Além do assistencialismo: o Bolsa Família é motor de dignidade

Elas transformam a transferência de renda em uma ferramenta de indução de direitos humanos fundamentais. Ao obrigar o Estado a monitorar e a família a cumprir esses requisitos, o Bolsa Família garante que a próxima geração tenha acesso ao capital humano básico - educação e saúde - necessário para que, no futuro, dependa cada vez menos da assistência governamental. Trata-se de um passaporte para a autonomia, rompendo o círculo vicioso em que pais pobres fatalmente geravam filhos condenados à mesma escassez.





Contudo, para avaliar a real dimensão e eficácia do programa brasileiro, é preciso situá-lo no panorama global. O modelo de Transferência Condicionada de Renda (CCT, na sigla em inglês), inaugurado e aperfeiçoado na América Latina com o pioneirismo do Brasil e do México, foi exportado e adaptado por diversas nações, inclusive em blocos econômicos de alta renda.





O paralelo com esses países revela uma assimetria gritante no que diz respeito ao poder de compra e ao volume de recursos investidos por cidadão.





Em várias nações da União Europeia e nos Estados Unidos, existem programas de garantia de renda mínima e auxílios familiares que operam sob lógicas semelhantes de ativação social e condicionalidades, vinculadas à inserção no mercado de trabalho ou cuidados com a infância.





Nesses locais, contudo, os valores repassados são substancialmente maiores. Países como a França ou a Alemanha injetam na base de suas pirâmides sociais valores que garantem não apenas a sobrevivência calórica, mas uma real inserção cultural e de consumo.





Embora se argumente que o custo de vida e o Produto Interno Bruto (PIB) dessas nações justificam cifras mais elevadas, a comparação internacional nos deixa uma lição clara: o Brasil gasta proporcionalmente pouco para o tamanho do impacto que o Bolsa Família produz. O programa brasileiro entrega uma eficiência social extraordinária operando com uma fatia modesta do orçamento público federal, frequentemente inferior a 1% do PIB.