Além do assistencialismo: o Bolsa Família é motor de dignidade

Dizer que o Programa Bolsa Família é uma mera "esmola estatal" reflete, na melhor das hipóteses, desconhecimento técnico, e na pior, um preconceito social arraigado.
Longe de ser um mecanismo passivo de distribuição de renda, o programa consolidou-se como uma das políticas públicas mais robustas do mundo no enfrentamento da vulnerabilidade social crônica. A grande estratégia não reside apenas no alívio imediato da fome, mas em sua arquitetura baseada em condicionalidades, criando um fator estruturante capaz de interromper, na raiz, a transmissão intergeracional da pobreza.
Pobreza não deve ser herdada, mas extirpada do tecido social.
Para além do recebimento do benefício financeiro, o programa exige das famílias contrapartidas rigorosas: a manutenção das crianças e adolescentes na escola, o cumprimento do calendário vacinal e o acompanhamento de saúde de gestantes e nutricional. Essas exigências mudam a lógica do auxílio.
Elas transformam a transferência de renda em uma ferramenta de indução de direitos humanos fundamentais. Ao obrigar o Estado a monitorar e a família a cumprir esses requisitos, o Bolsa Família garante que a próxima geração tenha acesso ao capital humano básico - educação e saúde - necessário para que, no futuro, dependa cada vez menos da assistência governamental. Trata-se de um passaporte para a autonomia, rompendo o círculo vicioso em que pais pobres fatalmente geravam filhos condenados à mesma escassez.
Contudo, para avaliar a real dimensão e eficácia do programa brasileiro, é preciso situá-lo no panorama global. O modelo de Transferência Condicionada de Renda (CCT, na sigla em inglês), inaugurado e aperfeiçoado na América Latina com o pioneirismo do Brasil e do México, foi exportado e adaptado por diversas nações, inclusive em blocos econômicos de alta renda.
O paralelo com esses países revela uma assimetria gritante no que diz respeito ao poder de compra e ao volume de recursos investidos por cidadão.
Em várias nações da União Europeia e nos Estados Unidos, existem programas de garantia de renda mínima e auxílios familiares que operam sob lógicas semelhantes de ativação social e condicionalidades, vinculadas à inserção no mercado de trabalho ou cuidados com a infância.
Nesses locais, contudo, os valores repassados são substancialmente maiores. Países como a França ou a Alemanha injetam na base de suas pirâmides sociais valores que garantem não apenas a sobrevivência calórica, mas uma real inserção cultural e de consumo.
Embora se argumente que o custo de vida e o Produto Interno Bruto (PIB) dessas nações justificam cifras mais elevadas, a comparação internacional nos deixa uma lição clara: o Brasil gasta proporcionalmente pouco para o tamanho do impacto que o Bolsa Família produz. O programa brasileiro entrega uma eficiência social extraordinária operando com uma fatia modesta do orçamento público federal, frequentemente inferior a 1% do PIB.
O paralelo internacional não serve para diminuir o Bolsa Família, mas para evidenciar o seu próximo passo evolutivo. O programa já provou que sua mecânica de condicionalidades funciona e emancipa.
O desafio contemporâneo do Estado brasileiro não é mais validar a existência da política pública, mas sim dotá-la de recursos financeiros mais robustos, compatíveis com a dignidade que se deseja transmitir. Se com um orçamento limitado o programa já se provou o maior elevador social da história do país, a sua valorização real é o investimento definitivo para que o Brasil finalmente deixe o passado de desigualdade estrutural para trás.
Então, é de bom alvitre, que se interrompa os ataques infundados e perversos a essa política pública que além de ser a diferença entre morrer de fome ou não, possibilita que se interrompa o ciclo da miséria que não deve constar no testamento dos pobres.
E se um ou outro usar o recurso para ir à manicure ou tomar uma cerveja, está tudo bem, porque isso também faz parte do viver. Autoestima e lazer são dignidade humana também.