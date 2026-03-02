Verônica Bezerra
Verônica Bezerra
Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública

Bolsa Família: efeitos positivos vão além da assistência imediata

O Bolsa Família atualmente atende 18 milhões de famílias, com um investimento anual de R$ 150 milhões. Esses recursos impulsionam o consumo e os serviços, resultando em retorno direto para a economia nacional

Publicado em 02/03/2026 às 04h30


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.