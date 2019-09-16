Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sucesso!

Ex-RBD Christian Chávez veste look de ateliê capixaba em turnê

Bonitão fez show em São Paulo no último sábado (14), quando usou look assinado pelo estilista Heberth Portilla, de Vitória
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

16 set 2019 às 08:58

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 08:58

O cantor Christian Chávez, ex-RBD, usando look assinado pelo ateliê capixaba de Heberth Portilla, estilista de Vitória Crédito: Maa Queiroz Fotografia
O Teatro Gamaro, na Mooca, em São Paulo, foi palco para o cantor Christian Chávez no sábado (14) apresentar seus novos trabalhos como cantor solo. Para brilhar sob os holofotes, o mexicano usou look assinado pelo estilista Heberth Portilla, de Vitória, que criou três visuais completos feitos sob medida para o ex-RBD. No show, o artista compôs o visual com parte superior criada pelo ateliê capixaba. A peça, com coloração neon em tom de "verde marca-texto", é feita de malha de neoprene.
> Pabllo Vittar usa roupa de estilista de Vila Velha em novo clipe
Aos 36 anos, Christian investe na carreira solo desde o fim de 2008, quando a banda RBD acabou e deixou uma legião de fãs órfã do grupo mexicano.
Crédito: Maa Queiroz Fotografia
> Ludmilla usa roupa de estilista de Vila Velha em show na Europa
De acordo com Heberth, há quatro meses começaram as negociações para as idealizações dos figurinos que o cantor queria. "Sou fã dele desde a época do RBD, então o esmero com a produção foi enorme (risos). Mas é como faço com todo mundo. Nesse caso, construímos três propostas de looks e ele deve ir mesclando as minhas criações ao longo da turnê", conta, em entrevista exclusiva à Gazeta.
A cor que escolhemos está bem em alta e recebi vários elogios da produção dele depois. Enviei tudo em uma caixa especial, com uma cartinha de fã (risos) e que venham os novos desafios, né?
Heberth Portilla, estilista
O estilista conta que a produção do evento, de São Paulo, entrou em contato com ele via telefone depois de ver algumas criações dele para outros famosos, como Pabllo Vittar, Ludmilla e Lexa. Com o nome que já é habitué dessas produções para celebridades até internacionais, Heberth chamou a atenção dos figurinistas. "Um dos produtores entrou em contato, começamos a ver a proposta do que o Christian queria, e fiz tudo.
Crédito: Maa Queiroz Fotografia
> Lexa usa looks de estilistas capixabas até em turnê na Europa
A expectativa é que o ex-RBD ainda use mais produções de Heberth ao longo dessa turnê. Ele está no Brasil desde a última sexta (13) e já passou por São Paulo e está no Rio. Depois continuará com as apresentações país afora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carreira Rio de Janeiro São Paulo Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados