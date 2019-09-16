Ex-RBD Christian Chávez veste look de ateliê capixaba em turnê

Aos 36 anos, Christian investe na carreira solo desde o fim de 2008, quando a banda RBD acabou e deixou uma legião de fãs órfã do grupo mexicano.

De acordo com Heberth, há quatro meses começaram as negociações para as idealizações dos figurinos que o cantor queria. "Sou fã dele desde a época do RBD, então o esmero com a produção foi enorme (risos). Mas é como faço com todo mundo. Nesse caso, construímos três propostas de looks e ele deve ir mesclando as minhas criações ao longo da turnê", conta, em entrevista exclusiva à Gazeta.