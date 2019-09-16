Ex-RBD Christian Chávez veste look de ateliê capixaba em turnê

O Teatro Gamaro, na Mooca, em São Paulo, foi palco para o cantor Christian Chávez no sábado (14) apresentar seus novos trabalhos como cantor solo. Para brilhar sob os holofotes, o mexicano usou look assinado pelo estilista Heberth Portilla, de Vitória, que criou três visuais completos feitos sob medida para o ex-RBD. No show, o artista compôs o visual com parte superior criada pelo ateliê capixaba. A peça, com coloração neon em tom de "verde marca-texto", é feita de malha de neoprene.
Aos 36 anos, Christian investe na carreira solo desde o fim de 2008, quando a banda RBD acabou e deixou uma legião de fãs órfã do grupo mexicano.
De acordo com Heberth, há quatro meses começaram as negociações para as idealizações dos figurinos que o cantor queria. "Sou fã dele desde a época do RBD, então o esmero com a produção foi enorme (risos). Mas é como faço com todo mundo. Nesse caso, construímos três propostas de looks e ele deve ir mesclando as minhas criações ao longo da turnê", conta, em entrevista exclusiva à Gazeta.
A cor que escolhemos está bem em alta e recebi vários elogios da produção dele depois. Enviei tudo em uma caixa especial, com uma cartinha de fã (risos) e que venham os novos desafios, né?
O estilista conta que a produção do evento, de São Paulo, entrou em contato com ele via telefone depois de ver algumas criações dele para outros famosos, como Pabllo Vittar, Ludmilla e Lexa. Com o nome que já é habitué dessas produções para celebridades até internacionais, Heberth chamou a atenção dos figurinistas. "Um dos produtores entrou em contato, começamos a ver a proposta do que o Christian queria, e fiz tudo.
A expectativa é que o ex-RBD ainda use mais produções de Heberth ao longo dessa turnê. Ele está no Brasil desde a última sexta (13) e já passou por São Paulo e está no Rio. Depois continuará com as apresentações país afora.