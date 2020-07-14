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Pedro Permuy

Wanessa Camargo posta foto e "se despede" de mansão na Serra

Cantora e o marido, Marcus Buaiz, retornam a São Paulo com os filhos já nesta terça (14), mas voltarão ao Espírito Santo no dia 8 de dezembro

Públicado em 

14 jul 2020 às 09:48
Pedro Permuy

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Pedro Permuy

O empresário Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo, com os filhos, José Marcus e João Francisco
O empresário Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo, com os filhos, José Marcus e João Francisco Crédito: Arquivo pessoal
Wanessa Camargo começou a terça-fera (14) "se despedindo" da mansão em que está morando na Serra com a família. Mas é por pouco tempo. É que, como a coluna já adiantou, a família ficará na residência de luxo no Espírito Santo até início de janeiro de 2021, no entanto, vai retornar a São Paulo para um breve período. 
O casal e os filhos estarão de volta ao Estado no próximo dia 8 de dezembro, informação confirmada pelo próprio Marcus Buaiz, marido da artista, na noite desta segunda (13). 
Em um planejamento feito no primeiro momento, o clã Camargo Buaiz só se ausentaria do novo endereço na semana do aniversário do empresário capixaba, celebrado no dia 26 de julho. Na data, Marcus completará 41 anos de idade. 

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No Instagram, a filha de Zezé Di Camargo postou uma foto em que aparece no quintal da mansão de 800 metros quadrados e legendou: "Meu porto seguro". No clique, a cantora surge ao lado do marido e dos filhos. 
Ver essa foto no Instagram

Meu porto seguro! ❤️?☀️

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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