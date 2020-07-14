Wanessa Camargo posta foto e "se despede" de mansão na Serra

Wanessa Camargo começou a terça-fera (14) "se despedindo" da mansão em que está morando na Serra com a família. Mas é por pouco tempo. É que, como a coluna já adiantou, a família ficará na residência de luxo no Espírito Santo até início de janeiro de 2021, no entanto, vai retornar a São Paulo para um breve período.
O casal e os filhos estarão de volta ao Estado no próximo dia 8 de dezembro, informação confirmada pelo próprio Marcus Buaiz, marido da artista, na noite desta segunda (13).
Em um planejamento feito no primeiro momento, o clã Camargo Buaiz só se ausentaria do novo endereço na semana do aniversário do empresário capixaba, celebrado no dia 26 de julho. Na data, Marcus completará 41 anos de idade.
No Instagram, a filha de Zezé Di Camargo postou uma foto em que aparece no quintal da mansão de 800 metros quadrados e legendou: "Meu porto seguro". No clique, a cantora surge ao lado do marido e dos filhos.