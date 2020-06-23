Wanessa Camargo e Marcus Buaiz decidem passar Natal e réveillon no ES

A cantora Wanessa Camargo e o marido, o empresário Marcus Buaiz Crédito: Reprodução/Instagram @marcusbuaiz

José Marcus e João Francisco, filhos de Wanessa Camargo Marcus Buaiz , estão amando a temporada que estão passando em mansão de luxo que fica em condomínio da Serra, no Espírito Santo. Tanto que, ao invés de voltar a São Paulo em agosto deste ano, como era previsto inicialmente, a família decidiu esticar a estadia na nova casa até o dia 6 de janeiro de 2021.

A coluna descobriu que a renovação do contrato de aluguel da casa, de cerca de 800 metros quadrados de área construída, está em vias de ser assinada. Procurado, o empresário capixaba confirmou que decidiu passar Natal e Réveillon 2021 no Espírito Santo, mas disse que ele e a família devem se ausentar do novo endereço por alguns dias na semana do dia 26 de julho.

Na data, Marcus vai celebrar seus 41 anos de idade e planejou uma curta viagem com a esposa e os filhos para Goiânia e São Paulo.

MANSÃO MILIONÁRIA

Apesar de o valor do imóvel que está abrigando os Camargo Buaiz não ter sido divulgado, a coluna estima que a mansão valha alguns milhões. Isso porque depois de algumas especulações, confirmou-se que a casa tem, efetivamente, cerca de 800 metros quadrados de área construída. O empreendimento foi negociado com o corretor de imóveis de luxo Kleverson Passos

Além disso, possui cinema para 15 pessoas, cinco suítes – sendo uma suíte máster –, dependência de empregada com entrada independente, duas cozinhas e academia. Com três andares, a mansão foi toda planejada para ter vista para uma lagoa da região e, no último pavimento, tem um lounge com dois mirantes para apreciação da paisagem.