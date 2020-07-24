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Pedro Permuy

Dani Carla, da TV Gazeta, vira filtro do Instagram com bordão

"É muito triste, Philipe e Rafa", que já é figurinha famosa no WhatsApp do capixaba, agora ganhou versão para a rede social de fotos com a repórter da Rede Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo

Públicado em 

24 jul 2020 às 06:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Print mostra figurinhas em tom de bom humor atribuídas à jornalista da TV Gazeta Daniela Carla e seu suposto bordão
TV Gazeta/Reprodução/Montagem A GAZETA Crédito: A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta vira filtro do Instagram com bordão "É muito triste, Philipe e Rafa"
Definitivamente a presença de Daniela Carla, repórter da Rede Gazeta há 14 anos, jamais será a mesma nas redes sociais. Desde que acabou tendo um ataque de riso ao vivo enquanto falava com Rafaela Marquezini, âncora do jornalístico ES 1, sobre uma notícia para lá de inusitada que aconteceu em Vitória, a jornalista caiu na graça do público na web. Na noite desta quarta (22), virou até filtro do Instagram.
Em pouco tempo, centenas de postagens no Twitter viralizaram e resgatavam até outros episódios em que Dani foi "gente como a gente" na telinha e ganhou simpatia dos telespectadores do nosso "jornal da hora do almoço". Outros, agora, fãs da repórter também promoveram mais uma onda de distribuição de suas figurinhas, já famosas no WhatsApp do capixaba.
Os stickers trazem os dizeres "É muito triste, Philipe e Rafa" com uma foto da jornalista em referência a uma frase que o público atribui como um bordão de Dani Carla. "Tem mais de um ano que parei de usar (essa frase), mas as pessoas não esquecem", lembra a repórter da TV Gazeta, em tom de brincadeira. Humor esse que fez o famoso "É muito triste" chegar ao Instagram na noite desta quarta (22).
Print mostra figurinhas em tom de bom humor atribuídas à jornalista da TV Gazeta Daniela Carla e seu suposto bordão
Montagem A GAZETA Crédito: Print mostra figurinhas em tom de bom humor atribuídas à jornalista da TV Gazeta Daniela Carla e seu suposto bordão "É muito triste, Philipe (Lemos) e Rafa (Rafaela Marquezine)
A coluna, que não dorme no ponto, descobriu que um publicitário do Espírito Santo, Bruno Barros, desenhou a arte. Trata-se de uma homenagem feita à comunicadora para mostrar o quanto sua espontaneidade representa o "gente como a gente" que o jornalismo popular tanto busca gerar. O filtro já está disponível na rede social de fotos para ser usado (link disponível no fim desta publicação).
"No início, eu estranhava até as figurinhas. Começou em um grupo de repórteres, depois gente de fora foi me enviando e, hoje em dia, até delegado me manda. Vi que espalhou e não adiantava eu ir contra. Atualmente, até eu envio as minhas próprias figurinhas", brinca ela.
Segundo a jornalista, a frase começou a ser dita como um deixa para Philipe Lemos e Rafaela Marquezine, apresentadores do ES 1, engatarem na reportagem seguinte. No entanto, não era nem considerada bordão. "Eu não acho que eu falava tanto. E eu juro que tem mais de um ano que não falo. Quando me dá vontade ou vejo que vou falar, eu tento substituir", começa explicando.
"Quase todas minhas reportagens são de polícia. São situações tristes, mesmo. Agora, tento trocar o 'é muito triste' por 'é muito complicado', 'é um drama', 'nossa, que situação tensa, Philipe e Rafa', 'nossa, muito difícil isso, né, Philipe e Rafa'. Mas não adianta (risos)", conclui.
Ver essa foto no Instagram

De pai e mãe! Kkkkk! ? #namodinha

Uma publicação compartilhada por Daniela Carla (@eudanielacarla) em

O FILTRO

Clique neste link em um celular smartphone para ter acesso ao filtro do Instagram "É muito triste, Philipe e Rafa", em homenagem a Daniela Carla, da TV Gazeta

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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