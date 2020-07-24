Dani Carla, da TV Gazeta, vira filtro do Instagram com bordão

TV Gazeta/Reprodução/Montagem A GAZETA Crédito: A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta vira filtro do Instagram com bordão "É muito triste, Philipe e Rafa"

Em pouco tempo, centenas de postagens no Twitter viralizaram e resgatavam até outros episódios em que Dani foi "gente como a gente" na telinha e ganhou simpatia dos telespectadores do nosso "jornal da hora do almoço". Outros, agora, fãs da repórter também promoveram mais uma onda de distribuição de suas figurinhas, já famosas no WhatsApp do capixaba.

Os stickers trazem os dizeres "É muito triste, Philipe e Rafa" com uma foto da jornalista em referência a uma frase que o público atribui como um bordão de Dani Carla. "Tem mais de um ano que parei de usar (essa frase), mas as pessoas não esquecem", lembra a repórter da TV Gazeta , em tom de brincadeira. Humor esse que fez o famoso "É muito triste" chegar ao Instagram na noite desta quarta (22).

Montagem A GAZETA Crédito: Print mostra figurinhas em tom de bom humor atribuídas à jornalista da TV Gazeta Daniela Carla e seu suposto bordão "É muito triste, Philipe (Lemos) e Rafa (Rafaela Marquezine)

A coluna, que não dorme no ponto, descobriu que um publicitário do Espírito Santo, Bruno Barros, desenhou a arte. Trata-se de uma homenagem feita à comunicadora para mostrar o quanto sua espontaneidade representa o "gente como a gente" que o jornalismo popular tanto busca gerar. O filtro já está disponível na rede social de fotos para ser usado (link disponível no fim desta publicação).

"No início, eu estranhava até as figurinhas. Começou em um grupo de repórteres, depois gente de fora foi me enviando e, hoje em dia, até delegado me manda. Vi que espalhou e não adiantava eu ir contra. Atualmente, até eu envio as minhas próprias figurinhas", brinca ela.

Segundo a jornalista, a frase começou a ser dita como um deixa para Philipe Lemos e Rafaela Marquezine, apresentadores do ES 1, engatarem na reportagem seguinte. No entanto, não era nem considerada bordão. "Eu não acho que eu falava tanto. E eu juro que tem mais de um ano que não falo. Quando me dá vontade ou vejo que vou falar, eu tento substituir", começa explicando.

"Quase todas minhas reportagens são de polícia. São situações tristes, mesmo. Agora, tento trocar o 'é muito triste' por 'é muito complicado', 'é um drama', 'nossa, que situação tensa, Philipe e Rafa', 'nossa, muito difícil isso, né, Philipe e Rafa'. Mas não adianta (risos)", conclui.

O FILTRO