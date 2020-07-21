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Pedro Permuy

Vinícola do Paraná dá nome de bebê capixaba a videira

Teodora Magalhães completa dois meses de idade no próximo dia 27, mas já foi homenageada com seu nome em videira da Vinícola Legado, no Sul do Brasil

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 06:00

Públicado em 

21 jul 2020 às 06:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Teodora Magalhães, bebê capixaba de 2 meses de vida, recebe videira de vinícola do Sul do Brasil em seu nome como homenagem
Teodora Magalhães, bebê capixaba de 2 meses de vida, recebe videira de vinícola do Sul do Brasil em seu nome como homenagem Crédito: Montagem A GAZETA
Nascida no último dia 27 de maio, Teodora Magalhães Fávaro ganhou um presentão à beira de completar seus dois meses de vida. A filha de Fernanda Magalhães e Rafael Fávaro foi homenageada pela Vinícola Legado, no Paraná, Sul do Brasil. Uma videira de uvas brancas, que vão acabar rendendo parte de uma safra de sauvignon blanc, recebeu o nome da menininha.
Em foto enviada à coluna pela avó materna da bebê, Magali Magalhães, é possível ver a árvore "dormindo", já que estamos no inverno, com a placa que leva o nome de Teodora pendurada próxima à parreira.
"Nunca estive na vinícola, mas agora pretendemos visitar a videira Teodora Magalhães. Presente das tias queridas!", exclama Fernanda.

Teodora Magalhães ganha videira em sua homenagem no Sul do Brasil

AMOR DE MISS

Thays do Espírito Santo e Leonardo Gama ganharam charreata de amigos mais próximos e família após casamento civil em Vitória
Thays do Espírito Santo e Leonardo Gama ganharam charreata de amigos mais próximos e família após casamento civil em Vitória Crédito: Daniel Trezena
Quem celebrou o casamento civil na última sexta (17) foi Thays do Espírito Santo, atual organizadora do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen. A bonita consagrou a união com Leonardo Gama pela lei do homem e teve até charreata organizada pelos amigos mais chegados e família. A fila de carros, com balões e mensagens escritas para os recém-casados, percorreu as ruas de Vitória até o início da noite. Respeitando as regras de segurança e saúde em meio à pandemia do coronavírus, os veículos organizaram sunset na Avenida Dante Michelini ao som do DJ Léo Cruz. No primeiro trimestre do ano que vem o casal terá cerimônia religiosa e festa para celebrar a data. A coluna deseja felicidades e muito amor! 

Thays do Espírito Santo e Leonardo Gama: casamento com charreata em Vix

OS OLHOS DO SUCESSO

O modelo Tiago Garcia voltou, na última sexta (17), para o México, onde mora atualmente. Ele acabou passando alguns dias em Miami, nos Estados Unidos, a trabalho e, nas redes, chegou até a compartilhar cliques dos bastidores dos trabalhos.
bonitão, que já morou no Espírito Santo, já foi notícia neste espaço, onde teve parte da trajetória profissional contada. Para quem não sabe, Tiago ficou bastante conhecido no Estado pelos olhos azuis claros e era carinhosamente chamado nas rodas da sociedade de "olhos de Xenon" e "Jesus Led".

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O modelo Tiago Garcia passou uns dias em Miami, nos Estados Unidos, a trabalho
O modelo Tiago Garcia passou uns dias em Miami, nos Estados Unidos, a trabalho Crédito: Reprodução/Instagram @tiagogarciatg

 A ARTE DE TRANSFORMAR

Há 18 anos no mercado, Talita Zioli acaba de lançar curso virtual (chamado Transformação Digital) que pode interessar bastante a classe artística e de celebridades. Ela, que já fez projetos com Michel TelóJota QuestPéricles e YouTube Brasil, está ensinando empresários, artistas e profissionais da música a quem quer aprender a administrar a vida pública.
Nos anos em que se dedicou aos estudos da profissão, acabou se especializando nas áreas ligadas ao digital e, hoje, se destaca por conseguir fazer inclusive artistas independentes aprenderem a monetizar as próprias presenças nas redes sociais.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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