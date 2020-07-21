Vinícola do Paraná dá nome de bebê capixaba a videira

Nascida no último dia 27 de maio, Teodora Magalhães Fávaro ganhou um presentão à beira de completar seus dois meses de vida. A filha de Fernanda Magalhães e Rafael Fávaro foi homenageada pela Vinícola Legado, no Paraná, Sul do Brasil. Uma videira de uvas brancas, que vão acabar rendendo parte de uma safra de sauvignon blanc, recebeu o nome da menininha.
Em foto enviada à coluna pela avó materna da bebê, Magali Magalhães, é possível ver a árvore "dormindo", já que estamos no inverno, com a placa que leva o nome de Teodora pendurada próxima à parreira.
"Nunca estive na vinícola, mas agora pretendemos visitar a videira Teodora Magalhães. Presente das tias queridas!", exclama Fernanda.
Quem celebrou o casamento civil na última sexta (17) foi Thays do Espírito Santo
, atual organizadora do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen
. A bonita consagrou a união com Leonardo Gama pela lei do homem e teve até charreata organizada pelos amigos mais chegados e família. A fila de carros, com balões e mensagens escritas para os recém-casados, percorreu as ruas de Vitória até o início da noite. Respeitando as regras de segurança e saúde em meio à pandemia do coronavírus
, os veículos organizaram sunset na Avenida Dante Michelini ao som do DJ Léo Cruz. No primeiro trimestre do ano que vem o casal terá cerimônia religiosa e festa para celebrar a data. A coluna deseja felicidades e muito amor!
O modelo Tiago Garcia
voltou, na última sexta (17), para o México, onde mora atualmente. Ele acabou passando alguns dias em Miami, nos Estados Unidos, a trabalho e, nas redes, chegou até a compartilhar cliques dos bastidores dos trabalhos.
Há 18 anos no mercado, Talita Zioli acaba de lançar curso virtual (chamado Transformação Digital) que pode interessar bastante a classe artística e de celebridades. Ela, que já fez projetos com Michel Teló
, Jota Quest
, Péricles
e YouTube Brasil, está ensinando empresários, artistas e profissionais da música a quem quer aprender a administrar a vida pública.
Nos anos em que se dedicou aos estudos da profissão, acabou se especializando nas áreas ligadas ao digital e, hoje, se destaca por conseguir fazer inclusive artistas independentes aprenderem a monetizar as próprias presenças nas redes sociais.