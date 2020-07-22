Ex-capa da Playboy presa em Vitória será transferida para o DF

Ex-capa da Playboy será transferida para o sistema prisional do Distrito Federal nos próximos dias Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O delegado Rafael Correia, chefe da Delegacia Regional de Vitória, afirmou que Flavia foi conduzida para o sistema penitenciário capixaba, mas que a investigação faz parte de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal e, portanto, ela está à disposição da Justiça da Capital Federal.

A Secretaria de Justiça do Distrito Federal (Sejus/DF) foi demandada pela reportagem de A Gazeta, mas, até o fechamento desta reportagem, não houve resposta.

"Em virtude do mandado de prisão preventiva, ela foi encaminhada ao sistema penitenciário do Espírito Santo, mas está à disposição da Justiça do Distrito Federal. É uma investigação do Distrito Federal, da Polícia Civil de lá", afirmou.

A Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus/ES) afirmou, por meio de nota, que Flavia permanece no Centro Prisional Feminino de Cariacica à disposição do juiz que expediu o mandado de prisão preventiva. A Sejus informou também que aguarda o agendamento da Justiça do Distrito Federal para realizar a transferência.

A PRISÃO

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Flavia foi detida no saguão de um hotel de luxo de frente para a Praia de Camburi, em Vitória, e contra ela havia um mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A Polícia Civil do Espírito Santo encontrou uma pequena quantidade de maconha para uso próprio, uma cédula de dólar utilizada para o consumo de cocaína e R$ 325 em espécie com ela. Além disso, um celular também foi apreendido.