"RuPaul's"? Drags do ES tentam a sorte em reality LGBT+ brasileiro

Cena de palco de apresentação de RuPaul's Drag Race Crédito: Reprodução

A partir do dia 15 de fevereiro de 2021, os que gostam da arte drag terão um programa a mais para acompanhar. Na data, estreia Escola de Drags - O Reality, que vai ao ar pelo YouTube. A atração, inspirada na norte-americana RuPaul's Drag Race, reunirá 12 artistas que vão disputar prêmio final.

Com seletivas abertas em todo o País, via formulário que é preenchido online , a competição já tem drag queens do Espírito Santo inscritas. A informação é, inclusive, confirmada por Erick Brian Farid, organizador do reality - ele, que também é modelo, recentemente participou da campanha "Quem Lacra Não Lucra", do Burger King, em apoio à comunidade LGBT+

Após seleção da comissão, as drags que participarão do web programa serão apresentadas e realizarão testes para concorrerem entre si, assim como acontece na versão estadunidense que inspirou o reality nacional.

A coluna, que não é boba nem nada, já sabe qual é o prêmio que a grande vencedora vai levar. Mas, a pedido da direção, ainda não será revelado. O reality é produzido pela WB Entretenimento e apresentado pela empresária Luísa Pedrosa.

FALANDO EM REALITY...

No entanto, os episódios com o clã Camargo Buaiz devem mostrar um outro viéis de abordagem. "Estamos acertando alguns detalhes, localização, até porque o foco será outro, será ele (Marcus) e ela ( Wanessa Camargo )", fala Kleverson. A conferir!

O QUE FAZER NA QUARENTENA

Matheus Pain, influencer de Belo Horizonte com mais de 6,7 milhões de inscritos no YouTube e quase um milhão de seguidores no Instagram, tem usado sua presença nas redes sociais para mostrar o que tem feito no período de isolamento em meio à pandemia do coronavírus. Os vídeos servem como inspiração para seu público, que acaba tendo ideias de projetos produtivos a desenvolver durante a quarentena.

"Ando fazendo coisas que não fazia há muito tempo por falta de conseguir conciliar a agenda, como jogar videogame. Mantenho rotina de exercícios físicos em casa, porque gosto de me exercitar, e também estou ficando mais com a família. Tenho dedicado vídeos especiais nesse sentido para os seguidores dando dicas do que a galera pode fazer nos dias de isolamento", comenta, em bate-papo com a coluna.

Com mais de 8 milhões de pessoas que o acompanham, juntando todas as redes sociais, e tendo público majoritariamente jovem, ele ainda pondera sua responsabilidade: "É (uma responsabilidade) muito grande. É um peso muito grande, mas ao mesmo tempo é muito gratificante ter esse carinho. Algo inexplicável. Só tenho a agradecer aos que me acompanham".

O QUE NÃO FAZER NA QUARENTENA