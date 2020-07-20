"RuPaul's"? Drags do ES tentam a sorte em reality LGBT+ brasileiro

A partir do dia 15 de fevereiro de 2021, os que gostam da arte drag
terão um programa a mais para acompanhar. Na data, estreia Escola de Drags - O Reality, que vai ao ar pelo YouTube. A atração, inspirada na norte-americana RuPaul's Drag Race, reunirá 12 artistas que vão disputar prêmio final.
Com seletivas abertas em todo o País, via formulário que é preenchido online
, a competição já tem drag queens do Espírito Santo inscritas. A informação é, inclusive, confirmada por Erick Brian Farid, organizador do reality - ele, que também é modelo, recentemente participou da campanha "Quem Lacra Não Lucra", do Burger King, em apoio à comunidade LGBT+
.
Após seleção da comissão, as drags que participarão do web programa serão apresentadas e realizarão testes para concorrerem entre si, assim como acontece na versão estadunidense que inspirou o reality nacional.
A coluna, que não é boba nem nada, já sabe qual é o prêmio que a grande vencedora vai levar. Mas, a pedido da direção, ainda não será revelado. O reality é produzido pela WB Entretenimento e apresentado pela empresária Luísa Pedrosa.
No entanto, os episódios com o clã Camargo Buaiz devem mostrar um outro viéis de abordagem. "Estamos acertando alguns detalhes, localização, até porque o foco será outro, será ele (Marcus) e ela (Wanessa Camargo
)", fala Kleverson. A conferir!
"Ando fazendo coisas que não fazia há muito tempo por falta de conseguir conciliar a agenda, como jogar videogame. Mantenho rotina de exercícios físicos em casa, porque gosto de me exercitar, e também estou ficando mais com a família. Tenho dedicado vídeos especiais nesse sentido para os seguidores dando dicas do que a galera pode fazer nos dias de isolamento", comenta, em bate-papo com a coluna.
Com mais de 8 milhões de pessoas que o acompanham, juntando todas as redes sociais, e tendo público majoritariamente jovem, ele ainda pondera sua responsabilidade: "É (uma responsabilidade) muito grande. É um peso muito grande, mas ao mesmo tempo é muito gratificante ter esse carinho. Algo inexplicável. Só tenho a agradecer aos que me acompanham".
Depois de estourada a bomba, que vem agitando a web em torno de avaliações negativas sobre o capixaba, uma amiga da coluna até sugeriu que os novos famosos da internet busquem mais informações sobre "faxina virtual". A técnica, caro leitor, consiste em reavaliar posts antigos - e, se for o caso, eliminá-los.