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Caso Pedro Avelar

TikToker de Guarapari chora ao pedir desculpa por ofensas racistas

Influencer Pedro Avelar, do Espírito Santo, se desculpou publicamente após se envolver em polêmica de racismo, mas acabou 'cancelado' na web

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 08:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 08:19
O influencer Pedro Avelar
O influencer Pedro Avelar Crédito: Reprodução/Instagram @pedroavelarbr
O influencer Pedro Avelar, que ficou famoso pelo seu perfil do TikTok, acabou tendo que ir às redes sociais para esclarecer polêmica nesta quarta-feira (15). O jovem de Guarapari, no Espírito Santo, teve comentários racistas feitos entre 2018 e 2019 expostos em sua conta do Twitter e alguns internautas começaram a movimentar a web com os prints das declarações. 
Em algumas das manifestações que foram apontadas pelos internautas, Pedro usava expressões como "macaco preto" e outras palavras de cunho ofensivo em comentários públicos. Para se explicar, o influencer capixaba - que tem mais de 655 mil seguidores no Instagram e mais de 1 milhão no TikTok - gravou um vídeo e chegou até a se emocionar enquanto falava sobre o assunto. 
"Acho que eu devo uma explicação para todo mundo que me acompanha e que gosta de mim. Está rolando um 'exposed' meu do Twitter, de tweets que eu fiz em 2018, 2019 e um comentário que eu fiz em 2020, em que eu tô falando com amigos meus, pessoas que são próximas a mim. Eu uso o termo 'macaco' e eu uso 'Ah! Sai daê, macaco! Cala a boca, macaca", justificou. 
E continuou: "É um comentário extremamente idiota e imaturo, comentário de moleque que eu fiz. E que hoje, na cabeça que eu tenho, eu jamais sequer brincaria com isso, porque eu sei o peso que isso tem, o peso que essa palavra tem. Mesmo que eu tenha feito esse comentário há um tempo, sem a intenção de ofender ninguém, eu acabei ofendendo muita gente".

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como anda a quarentena de vcs? por aqui tamo de braaaba hahaha???

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Por fim, Pedro assumiu o erro e reiterou: "Estou aqui para assumir o meu erro, dizer que eu falei aquilo sim, não na intenção de ofender, mas eu falei. Eu fui idiota de ter falado aquilo, mas estou aqui para assumir o meu erro e dizer que jamais, com a cabeça que eu tenho hoje, nem sequer brincaria com esse tipo de coisa e peço perdão a todo mundo de coração".
A reportagem tenta, desde a tarde desta quarta (15), contato com Pedro Avelar, que não respondeu ao e-mail e mensagens enviadas. 
O influencer Pedro Avelar
O influencer Pedro Avelar Crédito: Reprodução/Instagram @pedroavelarbr

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