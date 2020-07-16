TikToker de Guarapari chora ao pedir desculpa por ofensas racistas

O influencer Pedro Avelar Crédito: Reprodução/Instagram @pedroavelarbr

O influencer Pedro Avelar, que ficou famoso pelo seu perfil do TikTok, acabou tendo que ir às redes sociais para esclarecer polêmica nesta quarta-feira (15). O jovem de Guarapari , no Espírito Santo, teve comentários racistas feitos entre 2018 e 2019 expostos em sua conta do Twitter e alguns internautas começaram a movimentar a web com os prints das declarações.

Em algumas das manifestações que foram apontadas pelos internautas, Pedro usava expressões como "macaco preto" e outras palavras de cunho ofensivo em comentários públicos. Para se explicar, o influencer capixaba - que tem mais de 655 mil seguidores no Instagram e mais de 1 milhão no TikTok - gravou um vídeo e chegou até a se emocionar enquanto falava sobre o assunto.

Pior mesmo é saber que tem gente passando pano para esse otário



Pedro Avelar pic.twitter.com/xzfHQ4bz5G — B.A.B.Y ?????? (@TheNBHD20742865) July 16, 2020

"Acho que eu devo uma explicação para todo mundo que me acompanha e que gosta de mim. Está rolando um 'exposed' meu do Twitter, de tweets que eu fiz em 2018, 2019 e um comentário que eu fiz em 2020, em que eu tô falando com amigos meus, pessoas que são próximas a mim. Eu uso o termo 'macaco' e eu uso 'Ah! Sai daê, macaco! Cala a boca, macaca", justificou.

E continuou: "É um comentário extremamente idiota e imaturo, comentário de moleque que eu fiz. E que hoje, na cabeça que eu tenho, eu jamais sequer brincaria com isso, porque eu sei o peso que isso tem, o peso que essa palavra tem. Mesmo que eu tenha feito esse comentário há um tempo, sem a intenção de ofender ninguém, eu acabei ofendendo muita gente".

Por fim, Pedro assumiu o erro e reiterou: "Estou aqui para assumir o meu erro, dizer que eu falei aquilo sim, não na intenção de ofender, mas eu falei. Eu fui idiota de ter falado aquilo, mas estou aqui para assumir o meu erro e dizer que jamais, com a cabeça que eu tenho hoje, nem sequer brincaria com esse tipo de coisa e peço perdão a todo mundo de coração".

A reportagem tenta, desde a tarde desta quarta (15), contato com Pedro Avelar, que não respondeu ao e-mail e mensagens enviadas.

O influencer Pedro Avelar Crédito: Reprodução/Instagram @pedroavelarbr

O curioso caso do pedro avelar que enxuga uma lágrima que nem se quer existe pic.twitter.com/HMOIzuIGAq — Jucileni (@jujubssfm) July 16, 2020

pedro avelar em 1º nos assuntos mais comentados por racismo enquanto a moça que foi imobilizada com um pé no pescoço não chegou nem perto disso... aqui vemos as prioridades dos brasileiros, infelizmente — ???? ????$????? (@naju_alvesss) July 16, 2020

Além de ser Racista descobrimos q o pedro avelar é péssimo em atuação tb pic.twitter.com/EC2u4OUEXw — Eriton (@spaceeriton) July 15, 2020