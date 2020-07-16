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Polícia investiga

Naya Rivera morreu de afogamento acidental, revela autópsia

O corpo da atriz foi encontrado no mesmo dia em que a morte do ator Cory Monteith, também conhecido pelo seu trabalho na série 'Glee' (2009-2015), completa sete anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 07:53

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 07:53

A atriz Naya Rivera, que fez sucesso com seu papel na série
A atriz Naya Rivera, que fez sucesso com seu papel na série "Glee" Crédito: Instagram/@nayarivera
Uma autópsia revelou nesta terça-feira (14) que Naya Rivera morreu após afogamento acidental. O corpo da atriz, que ficou conhecida por interpretar Santana na série "Glee" (2009-2015), foi encontrado nesta segunda (13) no lago onde ela nadava com o filho Josey.
O relatório da autópsia registrou que não havia indicações do uso de drogas ou álcool, bem como não revelou lesões traumáticas ou outras condições médicas.
Frente às notícias, a atriz Lia Michele prestou uma homenagem não só à Rivera, mas também ao ator Cory Monteith, que morreu há sete anos. Em seu Instagram Stories, ela compartilhou uma foto em preto e branco de cada um dos atores, além de uma terceira imagem reunindo o elenco de "Glee", série em que os três atores trabalharam juntos.
Sabe-se que Rivera e Michele tiveram um desentendimento durante as gravações, narrado na autobiografia da atriz encontrada morta, "Sorry Not Sorry".
"Meu personagem começou a ter um papel maior e Lea não queria dividir as atenções. Por conta disso, ela começou a ter dificuldade de separar a vida profissional da nossa amizade, e começou a não ser fácil para mim. [...] Se as coisas ficam insuportáveis no set, tento manter a perspectiva. Nós todos estávamos estressados, mas estávamos trabalhando com o mesmo objetivo. Lea não era tão sensível e me culpava por tudo que dava errado. Se eu reclamava de algo, ela achava que eu estava falando mal dela. Ela começou a me ignorar e chegou a um ponto dela não dirigir uma palavra para mim por toda a sexta temporada", escreveu Rivera no livro.
Outros colegas da época de "Glee" e amigos da atriz lamentaram a tragédia nas redes sociais. Jane Lynch, 59, que interpretou a treinadora Sue Sylvester na série, foi uma das primeiras pessoas a se pronunciar: "Descanse, Naya. Que força você era. Amor e paz para a sua família", escreveu ela em seu perfil no Twitter.

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Os criadores da série musical, Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan ainda anunciaram que estão criando um fundo para custear os estudos de Josey. "Estamos em processo de criação de um fundo para custear a faculdade do lindo filho que Naya amava mais do que tudo".
Naya Rivera estava desaparecida desde a quarta-feira passada (8) após sumir em um passeio de barco com o filho Josey. O garoto foi encontrado sozinho e afirmou para a polícia que sua mãe o ajudou a subir à embarcação.
Segundo Bill Ayub, xerife do condado de Ventura, Josey contou que ele e a mãe nadavam juntos. "Foi durante esse período que o garoto descreveu que a mãe o ajudou. Ele disse aos investigadores que olhou para trás [ao subir no barco] e a viu desaparecer na água. Acreditamos que ela reuniu energia suficiente para colocar seu filho de volta no barco, mas não conseguiu se salvar", afirmou o xerife.
Ainda segundo ele, o corpo foi encontrado flutuando próximo à superfície, na parte norte do lago, mesma região onde a atriz despareceu. O corpo da atriz foi encontrado no mesmo dia em que a morte do ator Cory Monteith, também conhecido pelo seu trabalho na série "Glee" (2009-2015), completa sete anos. A coincidência das datas foi lembrada por fãs da produção no Twitter.

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