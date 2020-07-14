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Investigação

Polícia: Naya Rivera tirou filho da água, mas não teve força para se salvar

O corpo de Rivera, que ficou conhecida por interpretar Santana na série 'Glee' (2009-2015), foi encontrado nesta segunda (13)

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 07:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 07:48
A atriz Naya Rivera
A atriz Naya Rivera Crédito: Reprodução/Instagram @itsgen___
A Polícia de Ventura, na Califórnia, disse acreditar que Naya Rivera conseguiu tirar o filho de quatro anos da água, mas não teve força para se salvar e acabou se afogando no lago Piru. Segundo informado em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (13), a correnteza estava muito forte na quarta (8), dia em que a atriz desapareceu.
O corpo de Rivera, que ficou conhecida por interpretar Santana na série "Glee" (2009-2015), foi encontrado nesta segunda (13). Segundo Bill Ayub, xerife do condado de Ventura, o filho da atriz, Josey, contou que ele e a mãe nadavam juntos.
"Foi durante esse período que o garoto descreveu que a mãe o ajudou. Ele disse aos investigadores que olhou para trás [ao subir no barco] e a viu desaparecer na água. Acreditamos que ela reuniu energia suficiente para colocar seu filho de volta no barco, mas não conseguiu se salvar", afirmou o xerife.
O menino é fruto do casamento de Rivera com o ator Ryan Dorsey, com quem ela foi casada até 2018. Os dois dividiam a custódia dele.
A procura por Naya começou depois que o barco que ela havia alugado não retornou ao ancoradouro. Funcionários encontraram a embarcação à deriva no lago, com a criança dormindo dentro. Josey estava com colete salva-vidas. Um segundo colete, de tamanho adulto e que provavelmente era o que a atriz deveria estar usando, também foi achado na embarcação.

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O lago Piru (que na verdade é um açude) fica dentro de uma reserva natural. Apesar de belo, ele tem uma história de diversos afogamentos ao longo dos anos, porque a região tem ventos fortes e águas profundas, de até 50 metros. Segundo o Los Angeles Times, entre 1994 e 2000, pelo menos 7 pessoas se afogaram nele.
Rivera tinha 33 anos. O corpo dela foi encontrado no mesmo dia em que a morte do ator Cory Monteith, também conhecido pelo seu trabalho na série "Glee" (2009-2015), completa sete anos. A coincidência das datas foi lembrada por fãs da produção no Twitter.
Colegas da época de "Glee" e amigos da atriz lamentaram a tragédia nas redes sociais. Jane Lynch, 59, que interpretou a treinadora Sue Sylvester na série, foi uma das primeiras pessoas a se pronunciar: "Descanse, Naya. Que força você era. Amor e paz para a sua família", escreveu ela em seu perfil no Twitter.

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