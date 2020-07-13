Autoridades encontram corpo no lago em que Naya Rivera desapareceu

A atriz Naya Rivera, que fez sucesso com seu papel na série "Glee" Crédito: Instagram/@nayarivera

Através do Twitter, o Gabinete do Xerife do Condado de Ventura escreveu que ainda estão apurando informações para o reconhecimento do corpo e as 18h da tarde (no horário de Brasília) haverá uma coletiva de imprensa.

Conhecida pelo papel de Santana Lopez no seriado "Glee", Rivera desapareceu após pular de um barco alugado por ela nas águas do lago Piru, que fica nessa região da Califórnia (EUA). O filho de Naya foi encontrado sozinho.

A polícia diz ainda que local onde ela possivelmente se afogou tem águas turvas, com baixa visibilidade, além de árvores e detritos no fundo. E que o corpo pode demorar entre 7 e 10 dias a emergir na superfície. Eles estão trabalhando com a hipótese de "morte presumida" , de modo que as buscas agora são para recuperar o corpo da atriz.

O lago Piru (que na verdade é um açude) fica dentro de uma reserva natural. Apesar de belo, ele tem uma história de diversos afogamentos ao longo dos anos, porque a região tem ventos fortes e águas profundas, de até 50 metros. Segundo o "Los Angeles Times", entre 1994 e 2000, pelo menos 7 pessoas se afogaram nele,

Já a Guarda Costeira afirma que, só no ano passado, foram registrados 4.168 acidentes com barcos nos Estados Unidos. Os afogamentos foram os que causaram mais mortes, abrangendo 79% de todos os óbitos registrados em barcos. Desses, 86% estavam alegadamente sem colete salva-vidas.

Colegas de Rivera em "Glee" também se manifestaram sobre o ocorrido. Heather Morris, que interpretou Brittany, par romântico da atriz na série, pediu por orações aos fãs: "Nós precisamos de todas as orações que pudermos para trazer nossa Naya de volta para casa. Nós precisamos de seu amor e luz", escreveu ela em seu Instagram.

Harry Shum Jr., que interpretou Mike Chan na série, também disse no Twitter que está "orando". Já Igbal Theba, que interpretou o diretor Figgins, pediu "piedade" a Deus. Vanessa Lengies, a interprete de Sugar, ainda publicou uma foto de uma vela acesa, com a legenda: "Estou com você. Eu te amo".