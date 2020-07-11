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Primeira gestação

Após anunciar gravidez, Mariana Rios sofre aborto espontâneo

Era a primeira gestação da atriz, que publicou um texto lamentando o ocorrido em rede social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2020 às 15:52

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 15:52

Grávida, Mariana Rios posa na piscina de casa
Atriz havia anunciado gravidez no início deste mês, mas sofreu um aborto espontâneo Crédito: Instagram/@marianarios
Mariana Rios, 35, que anunciou estar grávida no início deste mês de julho, afirmou na manhã deste sábado (11) que sofreu um aborto espontâneo.
A cantora publicou um texto lamentando o ocorrido, e homenageando o filho. "Meu filho, te recebi dentro de mim com todo meu amor. Seu coração que batia acelerado e forte, de repente parou. Você precisou partir e não me sinto no direito de questionar a decisão de Deus. Apenas aceito e confio que tudo que acontece e para o nosso bem".

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"Só quem passou por isso e capaz de mensurar a dor que estou sentindo", continuou ela. "Você foi muito amado a cada segundo em que aqui esteve e sempre sera. Te espero de coração aberto se desejar voltar sentindo-se preparado. Obrigada meu Deus pela oportunidade de poder cuidar desse espirito o tempo em que ele precisou de mim. E fico aqui com a certeza de que o momento certo vira, se for a Sua vontade."
Por fim, ela citou uma frase do escritor Paulo Ursaia, que diz que "o corpo humano, por mais belo e cheio de vida que seja, um dia precisa partir. Mas as virtudes do espirito, que dele se liberta, continuam vivas nos sentimentos daqueles que as souberam apreciar e preservar, no frasco do coração."
Ver essa foto no Instagram

Meu filho, Te recebi dentro de mim com todo meu amor. Seu corac?a?o que batia acelerado e forte, de repente parou. Voce? precisou partir e na?o me sinto no direito de questionar a decisa?o de Deus. Apenas aceito e confio que tudo que acontece e? para o nosso bem. So? quem passou por isso e? capaz de mensurar a dor que estou sentindo. Voce? foi muito amado a cada segundo em que aqui esteve e sempre sera?. Te espero de corac?a?o aberto se desejar voltar sentindo-se preparado. Obrigada meu Deus pela oportunidade de poder cuidar desse espi?rito o tempo em que ele precisou de mim. E fico aqui com a certeza de que o momento certo vira?, se for a Sua vontade. O corpo humano, por mais belo e cheio de vida que seja, um dia precisa partir. Mas as virtudes do espi?rito, que dele se liberta, continuam?vivas nos sentimentos daqueles que as souberam apreciar e preservar, no frasco?do corac?a?o. ???

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