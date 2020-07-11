Após anunciar gravidez, Mariana Rios sofre aborto espontâneo

Atriz havia anunciado gravidez no início deste mês, mas sofreu um aborto espontâneo Crédito: Instagram/@marianarios

A cantora publicou um texto lamentando o ocorrido, e homenageando o filho. "Meu filho, te recebi dentro de mim com todo meu amor. Seu coração que batia acelerado e forte, de repente parou. Você precisou partir e não me sinto no direito de questionar a decisão de Deus. Apenas aceito e confio que tudo que acontece e para o nosso bem".

"Só quem passou por isso e capaz de mensurar a dor que estou sentindo", continuou ela. "Você foi muito amado a cada segundo em que aqui esteve e sempre sera. Te espero de coração aberto se desejar voltar sentindo-se preparado. Obrigada meu Deus pela oportunidade de poder cuidar desse espirito o tempo em que ele precisou de mim. E fico aqui com a certeza de que o momento certo vira, se for a Sua vontade."