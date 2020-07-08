Johnny Depp diz que ofereceu maconha à filha quando ela tinha 13 anos

O ator Johnny Depp durante o lançamento do filme "Mortdecai", em Londres, na Inglaterra Crédito: Wenn/FramePhoto/Folhapress

Johnny Depp , 57, surpreendeu nesta terça-feira (7) ao afirmar que já ofereceu maconha à filha Lily-Rose, 21, quando ela tinha apenas 13 anos de idade.

De acordo com o portal Daily Mail, ele alegou que queria que a filha se sentisse segura com a droga nos primeiros anos de sua adolescência, e que isso seria uma ação de "paternidade responsável". Além de Lily-Rose, Depp é pai de Jack, 18, ambos frutos de seu relacionamento com a ex-esposa Vanessa Paradis.

O ator revelou a informação durante uma audiência em Londres no processo movido pela ex-mulher, Amber Heard, 34, por agressão física. Em frente ao tribunal, ele ainda acusou Heard de manter casos extraconjugais e mentir sobre ter sido agredida por ele.