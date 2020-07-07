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Novos rumos

'A gente vai criar coisas novas', declara Zeca Camargo na Band

Zeca Camargo reflete que, mais do que nunca, a televisão brasileira precisa se reinventar, ele fará parte da direção executiva de atrações na emissora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 17:38

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 17:38

O apresentador Zeca Camargo
O apresentador Zeca Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @zecacamargomundo
Após ficar 24 anos em frente às câmeras na TV Globo, Zeca Camargo se prepara para o novo desafio: direção executiva de atrações na Band. No último dia 3, a emissora anunciou a contratação do apresentador.
Ele lembrou das experiências que teve também em outros veículos de comunicação, como o jornal Folha de S. Paulo, MTV, TV Cultura e revista Capricho. "Tudo isso, agora, levo para a Band, fazendo esse trabalho de direção, diretor executivo, de produção. O que vamos fazer exatamente? Não vou dar spoiler, vocês vão acompanhar. A gente vai criar coisas novas, inventar coisas", prometeu em entrevista ao site UOL.
Zeca Camargo reflete que, mais do que nunca, a televisão brasileira precisa se reinventar. "É isso que quero fazer, é isso que sempre inventou, desde os tempos da MTV até as coisas maravilhosas na Globo. Agora, faz nesse espaço precioso que é a Band. Num período como esse, revendo tudo, entretenimento, notícias, precisa ver a TV de uma maneira diferente", concluiu.
Nesta segunda-feira, 6, o apresentador compartilhou uma foto no Instagram em que aparentemente estaria em um estúdio de televisão. "Ganha um doce se adivinhar onde estou", brincou na legenda da imagem. A apresentadora da GNT, Astrid Fontenelle, que já trabalhou na Band, respondeu: "Na rua Radiantes". Maria Fernanda Cândido também palpitou: "Comecei aí, na rua Radiantes, dirigida por Newton Travesso", escreveu.

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