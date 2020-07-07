'A gente vai criar coisas novas', declara Zeca Camargo na Band

O apresentador Zeca Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @zecacamargomundo

Após ficar 24 anos em frente às câmeras na TV Globo, Zeca Camargo se prepara para o novo desafio: direção executiva de atrações na Band. No último dia 3, a emissora anunciou a contratação do apresentador.

Ele lembrou das experiências que teve também em outros veículos de comunicação, como o jornal Folha de S. Paulo, MTV, TV Cultura e revista Capricho. "Tudo isso, agora, levo para a Band, fazendo esse trabalho de direção, diretor executivo, de produção. O que vamos fazer exatamente? Não vou dar spoiler, vocês vão acompanhar. A gente vai criar coisas novas, inventar coisas", prometeu em entrevista ao site UOL.

Zeca Camargo reflete que, mais do que nunca, a televisão brasileira precisa se reinventar. "É isso que quero fazer, é isso que sempre inventou, desde os tempos da MTV até as coisas maravilhosas na Globo. Agora, faz nesse espaço precioso que é a Band. Num período como esse, revendo tudo, entretenimento, notícias, precisa ver a TV de uma maneira diferente", concluiu.