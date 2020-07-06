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Bruna Marquezine admite envolvimento amoroso com Tiago Iorc

Atriz esclareceu polêmica em que se envolveu após ter sido apontada como um ex-affair de Arthur Aguiar, recém-separado de Mayra Cardi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 08:26

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 08:26

A atriz Bruna Marquezine e o cantor Tiago Iorc
A atriz Bruna Marquezine e o cantor Tiago Iorc Crédito: Montagem A GAZETA
Bruna Marquezine acabou indo parar nas redes sociais para esclarecer um boato na madrugada deste domingo (5). A atriz, a princípio, desmentiu que teria tido um caso com Arthur Aguiar, depois de ter ironizado a situação na web. 
Um seguidor, no entanto, acusou Bruna de ter se relacionado com o ex de Mayra Cardi "da mesma forma que ficou com o Tiago Iorc quando ele estava com a Isabelle Drummond". Em seguida, a atriz retrucou: "Fiquei com o Tiago, sim, mas meses depois dele e Isabelle terminarem. Não ficamos na época do clipe".

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"Inclusive, no dia da gravação, Felipe, que ainda trabalhava com Tiago na época comentou comigo no carro que os dois não gostavam de misturar vida pessoal e trabalho, por isso a iniciativa de chamar uma atriz para fazer o clipe e eu adorava o álbum do Tiago e aceitei como admiradora do trabalho dele. Tenho o e-mail do Gabriel Simas me dizendo que Tiago e a Isabelle chegaram juntos no meu nome", explicou. 

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