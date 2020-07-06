Bruna Marquezine admite envolvimento amoroso com Tiago Iorc

Bruna Marquezine acabou indo parar nas redes sociais para esclarecer um boato na madrugada deste domingo (5). A atriz, a princípio, desmentiu que teria tido um caso com Arthur Aguiar, depois de ter ironizado a situação na web.
Um seguidor, no entanto, acusou Bruna de ter se relacionado com o ex de Mayra Cardi "da mesma forma que ficou com o Tiago Iorc quando ele estava com a Isabelle Drummond". Em seguida, a atriz retrucou: "Fiquei com o Tiago, sim, mas meses depois dele e Isabelle terminarem. Não ficamos na época do clipe".
"Inclusive, no dia da gravação, Felipe, que ainda trabalhava com Tiago na época comentou comigo no carro que os dois não gostavam de misturar vida pessoal e trabalho, por isso a iniciativa de chamar uma atriz para fazer o clipe e eu adorava o álbum do Tiago e aceitei como admiradora do trabalho dele. Tenho o e-mail do Gabriel Simas me dizendo que Tiago e a Isabelle chegaram juntos no meu nome", explicou.