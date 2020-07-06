Bruna Marquezine admite envolvimento amoroso com Tiago Iorc

"Inclusive, no dia da gravação, Felipe, que ainda trabalhava com Tiago na época comentou comigo no carro que os dois não gostavam de misturar vida pessoal e trabalho, por isso a iniciativa de chamar uma atriz para fazer o clipe e eu adorava o álbum do Tiago e aceitei como admiradora do trabalho dele. Tenho o e-mail do Gabriel Simas me dizendo que Tiago e a Isabelle chegaram juntos no meu nome", explicou.