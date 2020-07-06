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7h de cirurgia

Lucas Lucco aparece careca e revela que fez implante capilar

O cantor disse estar muito feliz com a cirurgia, que durou quase 7 horas. Ele disse que começou a perder cabelo entre 22 e 23 anos de idade, quando começou sua carreira profissional na música
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 07:54

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 07:54

O cantor Lucas Lucco
O cantor Lucas Lucco Crédito: Reprodução/Instagram @lucaslucco
Lucas Lucco, 29, é vaidoso e não nega. Neste final de semana, o cantor compartilhou com seus fãs o resultado de uma cirurgia de transplante capilar. Para realizá-la, ele precisou raspar toda a cabeça.
"Eu estou careca assim porque fiz um transplante hoje", avisou em suas redes sociais. De acordo com suas explicações, o profissional que realizou o procedimento, batizado de técnica FUE, pegou fios de áreas onde ele tinha bastante cabelo e os insertou onde ele tinha menos.
"Tenho uma predisposição à calvície dos dois lados da família", disse Lucco. "Preferi fazer esse transplante como forma de evitar que meu cabelo caísse ainda mais rápido e que eu ficasse com falta de volume."
O cantor disse estar muito feliz com a cirurgia, que durou quase 7 horas. Ele disse que começou a perder cabelo entre 22 e 23 anos de idade, quando começou sua carreira profissional na música. Ele reclamava de ter "entradinhas" que estavam com falhas e um "redemoinho que me incomodava".
Apesar de sua calvície ainda não ser evidente para o público, ele explicou sua escolha. "Preferi fazer agora, resolvi acelerar esse processo que já estava me deixando chateado", contou. "A decisão de fazer esse transplante foi para voltar a ter o volume que eu tinha há 6, 7 anos atrás."

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Ele disse ainda que resolveu compartilhar que fez a cirurgia para que outras pessoas que passam pelo mesmo problema tenham acesso às informações. "Eu sei o quanto existem não só homens, mas também mulheres que sofrem com a calvície."
Mais tarde, ele voltou às redes sociais para responder a dúvidas sobre o procedimento. "Não dói nada", garantiu.

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