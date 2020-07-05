Namorado se declara ao cantor Silva em aniversário: 'Amo você'

Renan Mantovanelli decidiu ir às redes sociais na última sexta (3) para dar os parabéns ao amado, o cantor Silva. Na web, o eleito do artista compartilhou um vídeo em que o cantor capixaba surge tocando violão e cantando trecho de uma música.
"Vai aumentando o som... Feliz aniversário, caranguejo, sai da toca, dá um mergulho no mar, cuida do que é seu, esquenta essa voz, deixa a emoção sair, faz a gente se emocionar, continue acreditando, continue nos inspirando, deixe os medos de lado, você não precisa provar nada para ninguém, apenas faça com amor aquilo que faz os seus olhos brilharem. Feliz aniversário, menino", escreveu o estilista, no Instagram.
Segundo informações do jornal Extra, Renan é empresário do ramo da moda e mora no Espírito Santo. Há algum tempo, ele, inclusive, teria passado a cuidar dos figurinos do cantor e o acompanhando em eventos. O relacionamento começou no fim do ano passado.