Namorado se declara ao cantor Silva em aniversário: 'Amo você'

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Vai aumentando o som... Feliz aniversário carangueijo, sai da toca, da um mergulho no mar, cuida do que é seu, esquenta essa voz, deixa a emoção sair, faz a gente se emocionar, continue acreditando, continue nos inspirando, deixe os medos de lado, você não precisa provar nada pra ninguém, apenas faça com amor aquilo que faz o seus olhos brilharem. Feliz aniversário menino @silva Amo você