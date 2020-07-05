Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Exercícios a todo vapor!

Chris Hemsworth diz que viver Hulk Hogan exigirá mais do corpo que Thor

Ele disse que também vai se divertir com a caracterização do personagem: 'Vou ficar loiro, provavelmente careca e com um bigodão'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2020 às 09:43

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 09:43

O ator Chris Hemsworth em cena do filme de Thor
O ator Chris Hemsworth em cena do filme de Thor Crédito: Reprodução/Divulgação
Chris Hemsworth, 36, falou sobre suas expectativas para viver Hulk Hogan, 66, na cinebiografia que o diretor Todd Phillips ("Coringa") vai dirigir sobre o lutador de wrestler.
"Esse filme vai ser um projeto muito divertido", afirmou o ator à revista "Total Film". "Como você pode imaginar, a preparação para o personagem vai ser insanamente física. Vou ter que ganhar mais massa do que nunca, ainda mais do que ganhei para viver o Thor."
"E tem também o sotaque, além da fisicalidade e da atitude", prosseguiu. "Também vou ter que mergulhar no mundo do wrestiling, algo que eu estou ansioso para fazer."
Ele disse que também vai se divertir com a caracterização do personagem. "Vou ficar loiro, provavelmente careca e com um bigodão", contou.

Veja Também

David Brazil revela que teve Covid-19, mas já está curado

Mulher de Ludmilla, Brunna Gonçalves diz que elas não tiveram Covid-19

Após Anitta, Ludmilla usa roupa de estilista do ES em "Cobra Venenosa"

O ator contou que ainda não leu o roteiro do filme, que está em desenvolvimento. "Eu me encontrei com Todd Phillips há um ou dois anos", explicou. "Nós falamos sobre a ideia do filme, que seria uma série de TV em algum momento."
No começo do ano, foi anunciado que o filme seria focado na ascensão de Hogan à fama, nos anos 1980.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados