Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo exame

Mulher de Ludmilla, Brunna Gonçalves diz que elas não tiveram Covid-19

Na última terça (30), o casal afirmou que realizou exames que detectaram o novo coronavírus. Segundo Brunna, elas refizeram o teste e, desta vez, ele deu negativo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 15:05

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 15:05

Ludmilla e Brunna Gonçalves
Ludmilla e sua esposa Brunna Gonçalves Crédito: Reprodução/ Instagram @brunnagoncalves
 Brunna Gonçalves, 28, disse em suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (3), que ela e a mulher, a cantora Ludmilla 25, descobriram que não tiveram Covid-19, como as duas haviam informado no início desta semana.
Na última terça (30), elas afirmaram que elas realizaram exames que detectaram o novo coronavírus. "E eu que fui fazer o teste do corona e deu que eu já tive [...] Fiquei chocada real, porque isso é bem perigoso...se cuidem", escreveu Brunna no Twitter. Ludmilla respondeu que também recebeu o mesmo resultado.
Mas, segundo Brunna, elas refizeram o exame e, desta vez, ele deu negativo. "Eu e Lud viemos fazer uma bateria de exames de rotina. Aproveitamos e fizemos o da Covid-19 de novo. Eis que deu outro resultado."

Veja Também

Val Marchiori é condenada a pagar R$ 30 mil a Ludmilla

Nos stories do Instagram, a dançarina pediu para o médico do casal explicar o que havia ocorrido. "As duas fizeram os principais exames para identificação do coronavírus. Elas fizeram o PCR, exame que detecta a fase aguda. Geralmente, do primeiro até o décimo segundo dia é o exame mais indicado para detecção na fase aguda."
Ele disse ainda que as duas realizaram o exame de sorologia (quimioluminescência), que "hoje é o padrão-ouro para identificação da doença." Afirmou ainda que teste sorológico feito de "ponta de dedo" tem "uma sensibilidade baixa e tem vários resultados falsos positivos" - exame que elas fizeram inicialmente.

Veja Também

Anitta condena ataques racistas a Ludmilla: "Criminosos covardes"

"Nós nunca tivemos o Covid-19. Muito cuidado com os exames que vocês fazem. Procurem um médico e se informem sobre o melhor tipo de exame. Se projetam", alertou Brunna, em sua rede social.

"COBRA VENENOSA"

As especulações foram muitas, mas quem achou que a música "Cobra Venenosa", lançada nesta sexta-feira (3) pela cantora Ludmilla era uma resposta à mais recente briga entre ela e Anitta, 27, está enganado. A funkeira afirma que a canção foi escrita há três anos e com a ideia de valorizar as mulheres.
"Minha inspiração foi exaltar as mulheres que estão ao nosso lado, fortalecendo, acolhendo e apoiando. Esse bonde, ao qual me refiro na música, é o antídoto para o veneno que vemos no dia a dia. Sempre achei que essa música tinha potencial, mas todas as minhas expectativas foram superadas", disse a cantora à reportagem por email.

Veja Também

Ludmilla fala sobre possibilidade de 'paz' com Anitta: 'Se mudar o caráter'

Ludmilla, que está passando a quarentena com a família, afirmou que a inspiração para produzir tem oscilado bastante nesse período. Apesar disso, ela não desliga totalmente do trabalho. Além de todos os preparativos para o lançamento e clipe de "Cobra Venenosa", que incluiu um "apagão" em seu Instagram, ela não esconde a ansiedade para sua estreia como atriz.
"Estou muito animada. Vai ser demais. Por enquanto, estou fazendo o treino tático, de posicionamento, e estou muito animada. Quero logo entrar no set, provar o figurino [risos]", afirmou ela, que já foi confirmada na segunda temporada de "Arcanjo Renegado" (Globoplay), em que viverá uma policial.
Enquanto isso não acontece, Lud aproveita a família. Além da mulher, Brunna Gonçalves, ela afirma estar curtindo a mãe, Silvana, 46, para quem fez uma festa surpresa na semana passada, e está mais perto da avó.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos
Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados