Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carreira de atriz

Ludmilla vai atuar como policial em 'Arcanjo Renegado' na Globo

Gravada no Complexo da Maré, 'Arcanjo Renegado' aborda os problemas da segurança no Rio de Janeiro a partir da história do sargento Mikhael, que comanda o grupamento Arcanjo, responsável por operações especiais do Bope
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 08:09

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 08:09

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla
Ludmilla, 25, vai estrear como atriz na próxima temporada da série "Arcanjo Renegado" (Globoplay). A informação foi dada pela coluna Patrícia Kogut, do jornal O Globo, e confirmada à reportagem pela assessoria da cantora, que deverá dar vida a uma policial militar.
A segunda temporada da série foi confirmada em fevereiro. Na ocasião, José Júnior, criador da trama, disse que já tinha começado a escrever os novos episódios e que as gravações estavam previstas para este ano. A previsão, no entanto, pode mudar devido à pandemia do novo coronavírus.
"Mikhael (Marcelo Mello Jr.) terá um encontro com sua ancestralidade e estará ainda mais conectado consigo mesmo. Ele volta mais reflexivo, até por conta das perdas que sofreu. E vai lutar como nunca. Teremos muitas cenas de ação", contou o autor na ocasião.
Gravada no Complexo da Maré, "Arcanjo Renegado" aborda os problemas da segurança no Rio de Janeiro a partir da história do sargento Mikhael, que comanda o grupamento Arcanjo, responsável por operações especiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). "O Bope do Bope", brinca o personagem Ronaldo (Álamo Facó) no primeiro dos dez episódio da 1ª temporada.

Veja Também

Marcos Mion posta foto com Romeo e fala do Dia do Orgulho Autista

Manu Gavassi afirma que o 'título de influenciadora' a incomoda

Irmãs do ES lançam música em inglês e sonham com fama de cantoras

Apesar de a assessoria de Ludmilla confirmar a preparação da atriz para o novo projeto, a Globo também foi procurada pela reportagem, mas ainda não respondeu.
Além do projeto da série, Ludmilla também mostrou em suas redes sociais nesta semana sua nova música, "Cobra Venenosa", que será lançada em 3 de julho. Ela também denunciou nos últimos dias ataques racistas que recebeu nas redes sociais após novo desentendimento com a cantora Anitta, 27.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
No outono, Muqui recebe a 1ª edição do Festival de Inverno em maio
Imagem de destaque
Mulher fica ferida após carro capotar em acidente na BR 482 em Cachoeiro
Imagem de destaque
Hospital MedSênior recebe selo nacional de excelência para UTI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados