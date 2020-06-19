Ludmilla vai atuar como policial em 'Arcanjo Renegado' na Globo

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Eu na?o virei atriz na?o ne? gente?! Hahaha. A convite do maravilhoso @jjafroreggae chegar com tudo na segunda temporada de #Arcanjorenegado interpretando uma policial militar?. To? treinando pesado, voce?s va?o poder conferir tudo na Globo em breve, gostaram da novidade?