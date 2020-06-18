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Marcos Mion posta foto com Romeo e fala do Dia do Orgulho Autista

'Orgulho de todos que entendem que nós temos muito a aprender com as mentes diversas', escreveu apresentador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 16:58

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 16:58

Marcos Mion com a esposa e Romeo
Marcos Mion com a esposa e Romeo Crédito: Reprodução/Instagram
Marcos Mion fez uma postagem em seu Instagram ressaltando a importância do Dia do Orgulho Autista nesta quinta-feira, 18 de junho. O apresentador é pai de Romeo, que tem o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e chegou a inspirar a Lei Romeo Mion no Brasil.
"Hoje é dia de sentir orgulho! Orgulho dos milhões de autistas que encaram um mundo infestado de pessoas que não estão preparadas para entender e viver com eles. Orgulho de cada pai e mãe que recebe o diagnóstico e não desiste de seus filhos", escreveu.
Em seguida, continuou: "Orgulho de todos que entendem que nós temos muito a aprender com as mentes diversas sobre honestidade, bondade, ordem, responsabilidade, objetividade e pureza. Amor! Amor! Amor!"
"Como diz meu filho Romeo: viva os autistas!", encerrou o apresentador.
Confira a postagem de Marcos Mion sobre o Dia do Orgulho Autista abaixo:
Ver essa foto no Instagram

Hoje é dia de sentir orgulho! . Orgulho dos milhões de autistas que encaram um mundo infestado de pessoas que não estão preparados para entenderem e viverem com eles. . Orgulho de cada pai e cada mãe que recebe o diagnóstico e não desiste de seus filhos. Pelo contrário, mudam suas vidas e suas realidades. Fazem o que todos deveriam fazer: se adaptar à mente neurodiversa e não o contrário. . Orgulho de todos profissionais, terapeutas, professores, familiares, políticos, cidadãos que se envolvem na causa sem ter ninguém autista na família...orgulho de todos que entendem que nos que temos muito a aprender com as mentes diversas sobre honestidade, bondade, ordem, responsabilidade, objetividade e pureza. Amor! Amor! Amor! . Como diz meu filho Romeo: VIVA OS AUTISTAS! ??

Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion) em

DIA DO ORGULHO AUTISTA

O Dia do Orgulho Autista, 18 de junho, foi instituído para esclarecer a sociedade sobre as características das pessoas diagnosticadas com algum grau do Transtorno do Espectro Autista e busca reconhecer que o funcionamento cerebral de algumas pessoas é diferente do que é considerado "típico".
A intenção é demonstrar à sociedade que a pessoa que tem TEA não tem uma doença, mas apresenta características especiais que trazem desafios e também recompensas aos seus familiares e à comunidade.
Além dessa data, o dia 2 de abril é marcado pelo Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo.

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