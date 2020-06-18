Manu Gavassi afirma que o 'título de influenciadora' a incomoda

Manu Gavassi faz ensaio pós BBB 20 Crédito: Isabella Pinheiro/Gshow

A cantora Manu Gavassi, que chegou na reta final do BBB 20, se incomoda com o título de influenciadora. Ela participou do programa Saia Justa, na GNT, nesta quarta-feira, 17.

"Esse título de influenciadora me incomoda. Eu não quero influenciar ninguém a nada. Isso faz parecer que estou sendo oportunista, que estou influenciando alguém a comprar algo e não quero ser só isso", desabafou.

Nas redes sociais, Manu coleciona milhões de seguidores. Só no Instagram, 15,5 milhões a seguem. No Twitter, a cantora tem quase seis milhões de internautas. Ela disse que quer que as pessoas pensem por si só e que podem pensar com ela, se quiserem.

"Eu não sou um cabide, não sou uma vitrine e quero que as pessoas pensem com as próprias cabeças. Não quero criar um exército de pessoas que são influenciadas por mim. Eu quero cabeças pensantes para trocar ideias comigo", afirmou.