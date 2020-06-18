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Manu Gavassi afirma que o 'título de influenciadora' a incomoda

Cantora tem mais de 15 milhões de seguidores no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 16:50

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 16:50

Manu Gavassi faz ensaio pós BBB 20
Manu Gavassi faz ensaio pós BBB 20 Crédito: Isabella Pinheiro/Gshow
A cantora Manu Gavassi, que chegou na reta final do BBB 20, se incomoda com o título de influenciadora. Ela participou do programa Saia Justa, na GNT, nesta quarta-feira, 17.
"Esse título de influenciadora me incomoda. Eu não quero influenciar ninguém a nada. Isso faz parecer que estou sendo oportunista, que estou influenciando alguém a comprar algo e não quero ser só isso", desabafou.

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Nas redes sociais, Manu coleciona milhões de seguidores. Só no Instagram, 15,5 milhões a seguem. No Twitter, a cantora tem quase seis milhões de internautas. Ela disse que quer que as pessoas pensem por si só e que podem pensar com ela, se quiserem.
"Eu não sou um cabide, não sou uma vitrine e quero que as pessoas pensem com as próprias cabeças. Não quero criar um exército de pessoas que são influenciadas por mim. Eu quero cabeças pensantes para trocar ideias comigo", afirmou.
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Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi) em

Até antes de entrar no Big Brother Brasil 20, Manu Gavassi refletia sobre o assunto. "Eu sempre tive esse conflito, mesmo antes da superexposição por conta do reality. Por muito tempo me senti desconfortável e meio vazia para fazer alguns trabalhos, por não acreditar 100% e que não encontrava ali a minha voz. O meu diferencial foi trazer a minha identidade e minha arte para dentro disso", disse.

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