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Selton Mello aceita pedido de Manu Gavassi de 'ganhar um Emmy' com ela

Ator publicou vídeo em resposta à cantora: 'Bora fazer um negócio sinistro'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 12:08

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 12:08

Selton Mello aceita pedido de Manu Gavassi de 'ganhar um Emmy' com ela
Selton Mello aceita pedido de Manu Gavassi de 'ganhar um Emmy' com ela Crédito: Divulgação/Globo
Selton Mello, 47, publicou um vídeo em seu perfil na rede social Tik Tok no qual responde a uma proposta feita por Manu Gavassi, 27, de que ele "ganhasse um Emmy" com ela.
Ambos os vídeos -o da proposta da cantora e o da resposta do ator- foram feitos em tom de brincadeira. No vídeo de Manu, publicado em seu Instagram durante o seu confinamento no BBB 20, ela diz que o ator foi seu "crush", mas que eles "nunca dariam certo" pois ambos são do signo de capricórnio com ascendente em virgem.
"Agora que minha admiração já está focada no lugar certo, Selton, você aceita dominar o mundo e, um dia, quando a minha súbita fama de subcelebridade passar, ganhar um Emmy comigo? Aceita? Eu aceito", diz ela.
Selton mostra o trecho da fala de Manu em seu vídeo, e responde em seguida. "Mas o que que tá acontecendo? Claro que aceito, bora. Caprica com virgem, Acho que vai ter jogo isso aí. Bora fazer um negócio sinistro, bom, nervoso e astral" [sic], diz ele, que está em regime de isolamento após a Globo pausar as gravações da novela "Nos Tempos do Imperador", a qual ele protagoniza.

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Manu fará sua primeira live de quarentena nesta quinta-feira (7), às 19h, através de seu canal no YouTube. Intitulada "Vinho no meu Tapete", a transmissão ao vivo acontece após um breve período de ausência de Manu nas redes sociais -após sair da casa do BBB 20 como uma das finalistas, ela demorou quatro dias para se pronunciar aos fãs.
"É chegado o momento... prepare sua taça, escolha seu vinho e venha para a minha live", brincou Manu ao fazer o anúncio de sua live, via Instagram, na noite da segunda-feira (4). Segundo a assessoria da cantora, ela cantará os hits de sua carreira, como "Garoto Errado" e "Planos Impossíveis", além de "áudio de desculpas", música de seu mais recente EP "Cute But (Still) Psycho.
As doações feitas durante a live serão revertidas para o projeto "Fome de Música", que tem como objetivo acabar com a fome no Brasil por meio de uma tecnologia social que une artistas, produtoras, shows, festas e festivais para arrecadar alimentos.

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