Selton Mello brinca com própria foto no Tinder: 'Não há limites'

Selton Mello ironizou um perfil no aplicativo de relacionamento Tinder que estava identificado como Roberto e usava a foto do ator. Ele publicou a imagem nesta terça-feira, 31, e brincou: "não há limites".
Na publicação, o tal Roberto tem 40 anos e estudou na Faculdade AVEC (Associação Vilhenense de Educação e Cultura) de Vilhena.
"O troféu 'q q ta conteseno 2019' entrego honrosamente ao Roberto que usa minha foto no Tinder. Limites: não há limites", escreveu o ator na legenda. Em seguida, completou: "o brasileiro é fascinante".
Nos comentários, um seguidor disse: "vai ver ele é um sósia seu, ué". A apresentadora Astrid Fontenelle também deixou uma observação: "Muito maravilhoso!!". Anitta e Bruno Belutti foram outras personalidades que reagiram na publicação.
O retorno de Selton Mello às novelas
Selton Mello se prepara para voltar às novelas depois de 20 anos. Seu último trabalho num folhetim foi em Força de Um Desejo, exibido entre 1999 e 2000 - também em 1999, ele fez sucesso como Chicó na minissérie O Auto da Compadecida, que virou filme. Neste ano, ele viverá dom Pedro II na novela das 6 Nos Tempos do Imperador, continuação de Novo Mundo, também dos autores Alessandro Marson e Thereza Falcão.
"Estou vendo Novo Mundo agora. Um dos estudos que estou fazendo é, às vezes, ficar assistindo aos capítulos da novela", disse o ator em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, em agosto do ano passado. "Fiquei fascinado com a ideia de fazer dom Pedro II, agora que estou lendo os livros, entendendo quem foi, e mergulhando mais aos poucos, e achei fascinante também voltar para esse formato. É um formato tão tradicional, tão brasileiro, e eu não fazia há muito tempo."