Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fora da casa

Confinamento do BBB 20 foi preparação para quarentena, diz Manu Gavassi

Cantora diz que passou a entender porque brothers 'amam todo mundo' dentro da casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 09:36

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 09:36

Manu Gavassi fez termo
Manu Gavassi no BBB 20 Crédito: Reprodução
Manu Gavassi, assim como os outros participantes do Big Brother Brasil, ficou chocada ao sair do confinamento e ver que todo o mundo ao seu redor usava máscaras. Poucas horas depois, ela já sacou que o reality foi uma preparação para encarar a quarentena causada pela crise do coronavírus.
"Ter passado pelo confinamento me ensinou a não sentir culpa por não fazer nada. Fazer meditação e ficar à toa foram grandes aprendizados", afirma a artista. "Lá, a gente quebrava a solidão fazendo lives de vez em quando, e é como estão fazendo por aqui, já estou sabendo", completa a cantora, que já pensa em aderir à moda.
Expectadora de BBB, Gavassi disse que não entendia porque as pessoas chorando e "amavam uns aos outros" tão rápido dentro do reality. "[Ficar confinada] me despertou loucuras. Dei até nome pra uma palha de aço. Descobri que ficar confinado sem nenhum contato é muito mais intenso do que parece. Fala mesmo que ama todo mundo e sente saudade de tudo".

Veja Também

Agatha Moreira se chateia por ter vídeo sobre o 'BBB' editado pela Globo

Maisa diz que sairia do BBB na 1ª semana pois 'não ia conseguir fazer nº2'

Thelma diz que reality foi investimento de risco, mas teve 'final dos sonhos'

Mesmo sabendo que não poderá fazer shows, a cantora já comemorou muito o fato de que deu certo a ideia de criar uma série de vídeos que deixou pronta para as suas redes sociais. Mesmo lá dentro da casa, a sua equipe divulgava, a cada semana, vídeos pré-gravados por ela em que a artista imaginava como ela mesma estaria se comportando no BBB.
"Meu maior sonho é roteirizar e dirigir a minha própria série. Os vídeos que fiz foram uma experiência e fico feliz que eu tenha conseguido mostrar alguma coisa, criar um projeto que já deu certo. Quero muito continuar estudando e aprendendo", afirma a artista, que fez a criação dos projetos do começo ao fim.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados