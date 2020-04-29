Confinamento do BBB 20 foi preparação para quarentena, diz Manu Gavassi

Manu Gavassi no BBB 20 Crédito: Reprodução

Manu Gavassi, assim como os outros participantes do Big Brother Brasil, ficou chocada ao sair do confinamento e ver que todo o mundo ao seu redor usava máscaras. Poucas horas depois, ela já sacou que o reality foi uma preparação para encarar a quarentena causada pela crise do coronavírus.

"Ter passado pelo confinamento me ensinou a não sentir culpa por não fazer nada. Fazer meditação e ficar à toa foram grandes aprendizados", afirma a artista. "Lá, a gente quebrava a solidão fazendo lives de vez em quando, e é como estão fazendo por aqui, já estou sabendo", completa a cantora, que já pensa em aderir à moda.

Expectadora de BBB, Gavassi disse que não entendia porque as pessoas chorando e "amavam uns aos outros" tão rápido dentro do reality. "[Ficar confinada] me despertou loucuras. Dei até nome pra uma palha de aço. Descobri que ficar confinado sem nenhum contato é muito mais intenso do que parece. Fala mesmo que ama todo mundo e sente saudade de tudo".

Mesmo sabendo que não poderá fazer shows, a cantora já comemorou muito o fato de que deu certo a ideia de criar uma série de vídeos que deixou pronta para as suas redes sociais. Mesmo lá dentro da casa, a sua equipe divulgava, a cada semana, vídeos pré-gravados por ela em que a artista imaginava como ela mesma estaria se comportando no BBB.