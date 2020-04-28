Maisa diz que sairia do BBB na 1ª semana pois 'não ia conseguir fazer nº2'

Maisa Silva Crédito: Reprodução

Depois de dezenas de tuítes de fãs pedindo sua entrada no próximo Big Brother Brasil, Maisa Silva, 17, foi ao Twitter dizer quer não conseguiria participar do reality por um "motivo médico".

"Tem muita gente falando pra eu entrar no BBB ano que vem? Gente? Surtaram? Eu ia sair na primeira semana por motivos médicos: não ia conseguir fazer o nº 2 e iam ter que me tirar pra eu fazer lavagem", brincou ela em um tuíte.

Tem mt gente falando pra eu entrar no bbb ano q vem????

GENTE??? kkkkk surtaram? Eu ia sair na primeira semana por motivos médicos: n ia conseguir fazer o n2 e iam ter q me tirar pra eu fazer lavagem. — +a (@maisa) April 28, 2020

"Ou na segunda porque teve aquela vez que eu fiquei 15 dias sem cagar quando era criança. Ou foram 10?", acrescentou. "Enfim vamo parar com a fic que eu seria um grande fracasso, uma decepção". "Fic" é um termo dado a uma narrativa ficcional, escrita e divulgada por fãs.

Quem também simulou sua participação no reality foi o influenciador Felipe Neto, 32, que após a final da 20ª edição do BBB, disse que chegou a ter vontade de participar. "Não tem como [participar], mas deu [vontade]", disse.

Juro que assistir esse bbb 20 chegou a me dar vontade de participar de um bbb. Não tem como, mas deu. — Felipe Neto (@felipeneto) April 28, 2020