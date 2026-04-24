Concreto recém-instalado é retirado de obra de corredor de ônibus em Vila Velha

A imagem foi captada por André de Paula e compartilhada no perfil Tudo do Espírito Santo. Conforme informações da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a remoção de um trecho do pavimento estava programada.



"O concreto utilizado inicialmente serviu para testes de qualidade, durabilidade e conforto. Como o material não atingiu os elevados padrões de excelência exigidos pela Semobi, foi tomada a decisão de remover e refazer um trecho de 50 metros de extensão", explica o órgão, em nota.



Ainda segundo a Semobi, o objetivo é garantir que a experiência de viagem no futuro sistema, que vai ligar Vila Velha e Cariacica por um corredor exclusivo de ônibus, seja suave e segura, sem as trepidações que um índice de conforto inadequado poderia causar.





"Portanto, conforme previsto na matriz de risco do contrato, os custos deste refazimento são de responsabilidade inteiramente privada. Não há qualquer ônus para o Estado ou para o contribuinte", diz a secretaria, em resposta à reclamação do autor do vídeo sobre os gastos públicos.



A secretaria acrescenta que a intervenção é pontual e foi planejada de modo a não causar impacto no prazo final de entrega das obras, previsto para o primeiro semestre de 2027. "A Semobi reafirma que, sempre que os padrões internos de qualidade não forem plenamente satisfeitos, serão realizadas novas intervenções corretivas. Essa é a garantia de que a obra entregue terá o padrão de excelência que a população do Espírito Santo merece", afirma.





