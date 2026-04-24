Concreto recém-instalado é retirado de obra de corredor de ônibus em Vila Velha

Iniciadas em novembro de 2025, as obras do Corredor Metropolitano Sul - Expresso GV estão na fase de concretagem do pavimento. Mas, num trecho da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, um registro em vídeo mostra outra situação: o concreto recém-instalado sendo removido pelos operários, na altura do bairro Planalto.
A imagem foi captada por André de Paula e compartilhada no perfil Tudo do Espírito Santo. Conforme informações da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a remoção de um trecho do pavimento estava programada.
"O concreto utilizado inicialmente serviu para testes de qualidade, durabilidade e conforto. Como o material não atingiu os elevados padrões de excelência exigidos pela Semobi, foi tomada a decisão de remover e refazer um trecho de 50 metros de extensão", explica o órgão, em nota.
Ainda segundo a Semobi, o objetivo é garantir que a experiência de viagem no futuro sistema, que vai ligar Vila Velha e Cariacica por um corredor exclusivo de ônibus, seja suave e segura, sem as trepidações que um índice de conforto inadequado poderia causar.
"Portanto, conforme previsto na matriz de risco do contrato, os custos deste refazimento são de responsabilidade inteiramente privada. Não há qualquer ônus para o Estado ou para o contribuinte", diz a secretaria, em resposta à reclamação do autor do vídeo sobre os gastos públicos.
A secretaria acrescenta que a intervenção é pontual e foi planejada de modo a não causar impacto no prazo final de entrega das obras, previsto para o primeiro semestre de 2027. "A Semobi reafirma que, sempre que os padrões internos de qualidade não forem plenamente satisfeitos, serão realizadas novas intervenções corretivas. Essa é a garantia de que a obra entregue terá o padrão de excelência que a população do Espírito Santo merece", afirma.
Entenda o projeto
O projeto prevê a construção do corredor no canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, com plataformas exclusivas para o embarque e desembarque dos passageiros. A estimativa é reduzir em 50% o tempo de deslocamento para os passageiros que utilizam os quatro terminais urbanos da região: Jardim América, Ibes, São Torquato e Vila Velha.
As obras abrangem 6,5 quilômetros de corredor exclusivo para ônibus, com pavimentação em concreto, de forma a garantir maior durabilidade e eficiência no transporte. A infraestrutura contará com sete estações de ônibus, com 14 plataformas capazes de acomodar três ônibus convencionais, simultaneamente. Para aumentar a segurança e a eficiência do Transcol, serão instalados sistemas de videomonitoramento e painéis de informação em tempo real para os passageiros nas estações.
Uma ciclovia será implantada no eixo central da via, conectada por um viaduto que interligará Vila Velha e Cariacica. A obra inclui ainda a reconfiguração das calçadas e a requalificação do pavimento asfáltico para um corredor logístico com capacidade para veículos de até 45 toneladas. Além disso, serão construídos dois novos viadutos, com cerca de 530 metros cada um, para melhorar a conexão com a Segunda Ponte.
O investimento é de quase R$ 300 milhões.