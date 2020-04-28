Final do BBB tem a maior audiência desde edição de 2010

Tiago Leifert se emociona na Final do BBB20 Crédito: Reprodução/TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final Big Brother Brasil 20, que deu vitória à Thelma na noite desta segunda-feira (27), teve a maior audiência do reality desde 2010. Em São Paulo, foram 34 pontos no Ibope, e no Rio de Janeiro, 35 pontos.

Além disso, essa foi a maior audiência em uma final do reality. A temporada, sucesso da TV e nas redes sociais, teve uma média de 26 pontos de audiência em São Paulo e 27 no Rio.