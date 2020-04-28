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BBB 20

Final do BBB tem a maior audiência desde edição de 2010

Em São Paulo, foram 34 pontos no Ibope, e no Rio de Janeiro, 35 pontos. No último domingo (26), o programa bateu a marca de 100 milhões de horas assistidas no Globoplay
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 14:38

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 14:38

Tiago Leifert se emociona na Final do BBB20
Tiago Leifert se emociona na Final do BBB20 Crédito: Reprodução/TV Globo
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final Big Brother Brasil 20, que deu vitória à Thelma na noite desta segunda-feira (27), teve a maior audiência do reality desde 2010. Em São Paulo, foram 34 pontos no Ibope, e no Rio de Janeiro, 35 pontos.
Além disso, essa foi a maior audiência em uma final do reality. A temporada, sucesso da TV e nas redes sociais, teve uma média de 26 pontos de audiência em São Paulo e 27 no Rio.
Ainda, no último domingo (26), o programa bateu a marca de 100 milhões de horas assistidas no Globoplay.

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