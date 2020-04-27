De Anitta a Carlinhos Maia, saiba para quem os famosos torcem na final do BBB 20

Se depender da torcida dos famosos e de alguns ex-participantes do BBB 20, Thelma Assis se consagraria a campeã desta edição. A médica, por ter mostrado uma postura íntegra no jogo e por ter uma origem simples, parece ter caído nas graças de artistas que manifestam suas torcidas pela internet. Ela disputa o título com Rafa Kalimann e Manu Gavassi.
Exemplos não faltam. Torcem por ela nomes de peso como do humorista Paulo Gustavo, das cantoras Preta Gil, Anitta e Ludmilla e dos ex-integrantes do próprio reality Babu, Guilherme e Mari. Não foram todos os ex-participantes que declararam suas torcidas.
Gabi Martins, por exemplo, disse que ficaria feliz com o título de qualquer uma das meninas da final, assim como Marcela. A favor de Rafa Kalimann estão nomes como a cantora Naiara Azevedo, os humoristas Tirullipa e Gkay e a dupla sertaneja Simone e Simaria. Carlinhos Maia torce por ela e por Thelma.
Manu, a cantora que mais tem seguidores nas redes sociais, é quem parece largar um pouco atrás, pelo menos quando o assunto é a torcida dos famosos. Mas há quem queira que ela vença, como sua melhor amiga Bruna Marquezine e a atriz Agatha Moreira.