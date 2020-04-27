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De Anitta a Carlinhos Maia, saiba para quem os famosos torcem na final do BBB 20

Médica Thelma larga na frente em disputa com Rafa e Manu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 19:26

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 19:26

As finalistas do Big Brother Brasil 20 Thelma, Rafa e Manu Gavassi se abraçam
As finalistas do Big Brother Brasil 20 Thelma, Rafa e Manu Gavassi se abraçam Crédito: Reprodução/TV Globo
Se depender da torcida dos famosos e de alguns ex-participantes do BBB 20, Thelma Assis se consagraria a campeã desta edição. A médica, por ter mostrado uma postura íntegra no jogo e por ter uma origem simples, parece ter caído nas graças de artistas que manifestam suas torcidas pela internet. Ela disputa o título com Rafa Kalimann e Manu Gavassi.
Exemplos não faltam. Torcem por ela nomes de peso como do humorista Paulo Gustavo, das cantoras Preta Gil, Anitta e Ludmilla e dos ex-integrantes do próprio reality Babu, Guilherme e Mari. Não foram todos os ex-participantes que declararam suas torcidas.
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Voto em Thelma por alguns motivos: respeito sua história e trajetória, acho incrível que através dela outras meninas negras possam sonhar, apesar de saber que ela ainda é uma exceção por conta dessa sociedade não conferir oportunidades iguais. Thelma incomoda algumas pessoas, pois apenas é o que é, não atende às expectativas de alguns que julgam que mulheres negras só podem ter histórias únicas. Ninguém cobra que Rafa seja como Manu, por que ainda fazemos isso com pessoas negras? Por que não as enxergamos como indivíduos? São questionamentos importantes, eu tenho aprendido muito nos últimos tempos. Por fim, como a sociedade é racista, sabemos que a chance de uma mulher negra ficar milionária é infinitamente menor. As outras participantes, por atenderem ao padrão da sociedade, terão muito mais oportunidades. Com isso, não quero diminuí-las, ao contrário, mas ser realista. Infelizmente essa é a verdade em uma sociedade como a nossa. Quantas mulheres negras ricas conhecemos ? E se não há muitas, é porque precisamos entender o que está por trás disso. Sei que é um programa de TV, isso não muda o todo,mas se eu puder apoiar que uma pessoa ganhe esse prêmio, vou apoiar quem tem mérito, mas que infelizmente ainda esbarra com um muro chamado desigualdade ! @thelminha_assis ?? CAMPEÃ, bora votar!

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Gabi Martins, por exemplo, disse que ficaria feliz com o título de qualquer uma das meninas da final, assim como Marcela. A favor de Rafa Kalimann estão nomes como a cantora Naiara Azevedo, os humoristas Tirullipa e Gkay e a dupla sertaneja Simone e Simaria. Carlinhos Maia torce por ela e por Thelma.
Manu, a cantora que mais tem seguidores nas redes sociais, é quem parece largar um pouco atrás, pelo menos quando o assunto é a torcida dos famosos. Mas há quem queira que ela vença, como sua melhor amiga Bruna Marquezine e a atriz Agatha Moreira.

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