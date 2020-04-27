De Anitta a Carlinhos Maia, saiba para quem os famosos torcem na final do BBB 20

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Voto em Thelma por alguns motivos: respeito sua história e trajetória, acho incrível que através dela outras meninas negras possam sonhar, apesar de saber que ela ainda é uma exceção por conta dessa sociedade não conferir oportunidades iguais. Thelma incomoda algumas pessoas, pois apenas é o que é, não atende às expectativas de alguns que julgam que mulheres negras só podem ter histórias únicas. Ninguém cobra que Rafa seja como Manu, por que ainda fazemos isso com pessoas negras? Por que não as enxergamos como indivíduos? São questionamentos importantes, eu tenho aprendido muito nos últimos tempos. Por fim, como a sociedade é racista, sabemos que a chance de uma mulher negra ficar milionária é infinitamente menor. As outras participantes, por atenderem ao padrão da sociedade, terão muito mais oportunidades. Com isso, não quero diminuí-las, ao contrário, mas ser realista. Infelizmente essa é a verdade em uma sociedade como a nossa. Quantas mulheres negras ricas conhecemos ? E se não há muitas, é porque precisamos entender o que está por trás disso. Sei que é um programa de TV, isso não muda o todo,mas se eu puder apoiar que uma pessoa ganhe esse prêmio, vou apoiar quem tem mérito, mas que infelizmente ainda esbarra com um muro chamado desigualdade ! @thelminha_assis ?? CAMPEÃ, bora votar!