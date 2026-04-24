Luna Hardman disputa primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding em Portugal

Em 2024, eu já fiz uma perna europeia, participei de três eventos do circuito, e este ano estou muito animada em voltar para essa primeira etapa. Espero fazer mais um campeonato abençoado. Será o primeiro na Europa este ano, depois volto para o Circuito Mundial no segundo semestre. As europeias são muito fortes e muitas delas competem lá. Então vai ser ótimo para evoluir e mostrar o que venho treinando nesse período sem campeonatos internacionais", afirmou Luna.