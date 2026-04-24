Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Luna Hardman disputa primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding em Portugal
Bodyboarding

Luna Hardman disputa primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding em Portugal

Campeã mundial viaja neste domingo (26) para participar do Cascais Boogie Chicks

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 17:30

Publicado em 

24 abr 2026 às 17:30
Luna Hardman
Reprodução / X

Entre os dias 1 e 3 de maio, Cascais, em Portugal, será sede da primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding, o Cascais Boogie Chicks, que contará com a participação da capixaba Luna Hardman, bicampeã mundial Pro Júnior da modalidade. A competição, destinada às mulheres, reunirá algumas das melhores atletas do mundo, entre os dias 1 e 3 de maio, na Praia de Carcavelos.


Top 8 do ranking mundial no ano passado, Luna compete em Cascais já projetando o Circuito Mundial desta temporada. A capixaba que viaja neste domingo (26),  se mostrou animada com a primeira disputa nesta temporada na Europa, competindo na categoria Open. 


Em 2024, eu já fiz uma perna europeia, participei de três eventos do circuito, e este ano estou muito animada em voltar para essa primeira etapa. Espero fazer mais um campeonato abençoado. Será o primeiro na Europa este ano, depois volto para o Circuito Mundial no segundo semestre. As europeias são muito fortes e muitas delas competem lá. Então vai ser ótimo para evoluir e mostrar o que venho treinando nesse período sem campeonatos internacionais", afirmou Luna.

Destaque da nova geração,  a bodyboarder de 20 anos, iniciou a temporada comemorando o título do Hawai’i Pipeline Bodyboarding Championship, em uma das ondas mais desafiadoras do planeta, no Havaí, com uma nota 10 na bateria decisiva. A capixaba somou cinco finais consecutivas e quatro conquistas desde o ano passado, quando retornou às disputas após cirurgia nos ombros. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jeep Avenger Teaser
Jeep Avenger prepara estreia no Brasil de cara nova
A projeção apresenta por onde vai passar a nova via e a direção do fluxo de veículos
Serra vai construir nova avenida para tirar trânsito pesado de Laranjeiras
Atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram prédios dos Três Poderes
Capixaba que foi de motorhome para atos do 8 de janeiro vai para prisão domiciliar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados