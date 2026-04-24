Luna Hardman disputa primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding em Portugal

Entre os dias 1 e 3 de maio, Cascais, em Portugal, será sede da primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding, o Cascais Boogie Chicks, que contará com a participação da capixaba Luna Hardman, bicampeã mundial Pro Júnior da modalidade. A competição, destinada às mulheres, reunirá algumas das melhores atletas do mundo, entre os dias 1 e 3 de maio, na Praia de Carcavelos.
Top 8 do ranking mundial no ano passado, Luna compete em Cascais já projetando o Circuito Mundial desta temporada. A capixaba que viaja neste domingo (26), se mostrou animada com a primeira disputa nesta temporada na Europa, competindo na categoria Open.
Em 2024, eu já fiz uma perna europeia, participei de três eventos do circuito, e este ano estou muito animada em voltar para essa primeira etapa. Espero fazer mais um campeonato abençoado. Será o primeiro na Europa este ano, depois volto para o Circuito Mundial no segundo semestre. As europeias são muito fortes e muitas delas competem lá. Então vai ser ótimo para evoluir e mostrar o que venho treinando nesse período sem campeonatos internacionais", afirmou Luna.
Destaque da nova geração, a bodyboarder de 20 anos, iniciou a temporada comemorando o título do Hawai’i Pipeline Bodyboarding Championship, em uma das ondas mais desafiadoras do planeta, no Havaí, com uma nota 10 na bateria decisiva. A capixaba somou cinco finais consecutivas e quatro conquistas desde o ano passado, quando retornou às disputas após cirurgia nos ombros.