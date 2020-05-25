Manu Gavassi diz que vai doar prêmio do 'BBB 20'

Desde que saiu do Big Brother Brasil 20, Manu Gavassi não parou mais -isso desconsiderando os quatro dias que levou até dar sinal de vida nas redes sociais. A artista já fez live, teve um encontro matinal com Fátima Bernardes, fez proposta para Selton Mello e está com grandes planos para sua carreira musical.
Na quinta (21), Manu contou, em entrevista ao podcast "Um Milkshake Chamado Wanda", que iria vender todas as roupas que usou durante o BBB 20 e doar o dinheiro arrecadado para instituições, juntamente com os R$ 50 mil que levou para casa por conquistar o terceiro lugar no reality. "Eu ainda estou vendo as ONGs que mais tocam meu coração e que eu realmente conheça o trabalho, que é para ajudar de fato. Mas já decidi que vou fazer isso e já está andamento", disse.
Já na sexta (22), Manu anunciou sua primeira empreitada no mundo da moda, sua grande paixão: uma coleção em co-criação com a C&A, que esteve presente durante essa temporada do reality. "A minha relacao com a moda e uma historia de amor (proprio). Foi atraves dela que descobri minha personalidade, minha forca, minha auto estima", disse a cantora. As peças estarão disponíveis no site e no aplicativo da marca a partir de quarta-feira (27).