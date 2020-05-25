Manu Gavassi diz que vai doar prêmio do 'BBB 20'

Na quinta (21), Manu contou, em entrevista ao podcast "Um Milkshake Chamado Wanda", que iria vender todas as roupas que usou durante o BBB 20 e doar o dinheiro arrecadado para instituições, juntamente com os R$ 50 mil que levou para casa por conquistar o terceiro lugar no reality. "Eu ainda estou vendo as ONGs que mais tocam meu coração e que eu realmente conheça o trabalho, que é para ajudar de fato. Mas já decidi que vou fazer isso e já está andamento", disse.