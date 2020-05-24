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Contenção de gastos

Wesley Safadão revela valor da mesada de seu filho mais velho

Depois de tentar revisar na Justiça o valor da pensão alimentícia do primogênito Yudhy, 9, o cantor deixou escapar quanto dá, por mês, ao menino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 17:12

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 17:12

Wesley Safadão é atração do Café de La Musique, em Meaípe, Guarapari
Wesley Safadão deixou escapar valor em vídeo nas suas redes sociais Crédito: Reprodução/Facebook
Wesley Safadão, 31, não brinca quando o assunto é contenção de gastos. Depois de tentar revisar na Justiça, sem sucesso, o valor da pensão alimentícia do primogênito Yudhy, 9, o cantor acabou deixando escapar quanto dá de mesada ao fruto de seu relacionamento com a ex-mulher Mileide Mihaile, 31.
Atualmente casado com Thyane Dantas, 29, com quem tem Ysys, 5, e Dom, 1, o artista publicou em suas redes sociais um vídeo em que Yudhy joga "Free Fire" e pede ajuda ao pai para comprar 5 mil diamantes no jogo - e, assim, adquirir o personagem do DJ Alok. Questionado pelo músico sobre quanto custava tal quantidade dos diamantes, o menino respondeu que era R$ 100.
Indignado, Safadão brincou: "Tá doido, é? É mais caro que a sua mesada do mês!". Yudhy, então, disse que ganhava R$ 100 mensais. "Não, sua mesada é R$ 10 por semana e dá R$ 40 por mês", rebateu o artista, que recentemente reduziu o salário de seus músicos durante a quarentena provocada pela pandemia de coronavírus.

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