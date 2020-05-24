Wesley Safadão revela valor da mesada de seu filho mais velho

Wesley Safadão deixou escapar valor em vídeo nas suas redes sociais Crédito: Reprodução/Facebook

Wesley Safadão, 31, não brinca quando o assunto é contenção de gastos. Depois de tentar revisar na Justiça, sem sucesso, o valor da pensão alimentícia do primogênito Yudhy, 9, o cantor acabou deixando escapar quanto dá de mesada ao fruto de seu relacionamento com a ex-mulher Mileide Mihaile, 31.

Atualmente casado com Thyane Dantas, 29, com quem tem Ysys, 5, e Dom, 1, o artista publicou em suas redes sociais um vídeo em que Yudhy joga "Free Fire" e pede ajuda ao pai para comprar 5 mil diamantes no jogo - e, assim, adquirir o personagem do DJ Alok. Questionado pelo músico sobre quanto custava tal quantidade dos diamantes, o menino respondeu que era R$ 100.