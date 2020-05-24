Elza Soares diz que toma sol nua na sala de casa e planeja festa após quarentena

A cantora Elza Soares Crédito: Marcos Hermes

Entre os vários hábitos e rotinas que as pessoas estão criando durante esse período de quarentena, a cantora Elza Soares, 89, revelou ter uma bem interessante -um banho de sol diário, que ela toma completamente nua, na sala de sua casa.

"Eu acordo pela manhã e vou até a sala, onde tomo um banho de sol, nua, sem roupa alguma. Fico assim por um tempo. Uma delícia", afirmou ela em entrevista à revista Veja. Ela revelou ainda que sente falta das pessoas e tem recebido apenas suas três secretárias, de forma alternada, e a neta Vanessa.

Para amenizar as saudades, Elza Soares, que completa 90 anos em 23 de junho, fará uma live na próxima quarta-feira (26) e já faz planos para depois que a quarentena terminar: "Quando tudo isso passar, vai ser uma grande festa. Quero estar junto dos meus fãs e fazer muitas coisas.