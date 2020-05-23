Yudi perde avó e tio é internado com coronavírus: 'Enlouquecendo'

O apresentador Yudi Tamashiro anda enfrentando um verdadeiro drama familiar com questões de saúde envolvidas. O jovem revelou que a avó, de 85 anos, morreu vítima do novo coronavírus e depois dela, agora o tio dele está internado com o diagnóstico da Covid-19.
"A minha preocupação agora são os meus pais e eu tenho feito de tudo para ficar perto. Estou fazendo coisas também para animá-los porque eles ficam trancados em casa e isso acaba enlouquecendo qualquer um. Essa doença não é brincadeira, não", comentou ele, que está isolado em meio à pandemia do novo coronavírus.
Na última sexta, ele publicou uma foto e desabafou nas redes sociais: "Esse sou eu todas as noites antes de dormir, com o celular na mão assistindo uma pregação e tentando entender os planos de Deus na minha vida".