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Drama familiar

Yudi perde avó e tio é internado com coronavírus: 'Enlouquecendo'

Ex-apresentador do 'Bom Dia & Cia', do SBT, foi para as redes sociais e acabou desabafando sobre drama familiar que está enfrentando em meio à pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2020 às 16:22

Publicado em 23 de Maio de 2020 às 16:22

O apresentador Yudi Tamashiro
O apresentador Yudi Tamashiro Crédito: Reprodução/Instagram @yuditamashiro
O apresentador Yudi Tamashiro anda enfrentando um verdadeiro drama familiar com questões de saúde envolvidas. O jovem revelou que a avó, de 85 anos, morreu vítima do novo coronavírus e depois dela, agora o tio dele está internado com o diagnóstico da Covid-19
"A minha preocupação agora são os meus pais e eu tenho feito de tudo para ficar perto. Estou fazendo coisas também para animá-los porque eles ficam trancados em casa e isso acaba enlouquecendo qualquer um. Essa doença não é brincadeira, não", comentou ele, que está isolado em meio à pandemia do novo coronavírus

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Na última sexta, ele publicou uma foto e desabafou nas redes sociais: "Esse sou eu todas as noites antes de dormir, com o celular na mão assistindo uma pregação e tentando entender os planos de Deus na minha vida".

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