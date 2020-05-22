Filho de Gugu se forma e presta homenagem ao pai

Ainda de luto por conta da morte do pai, João Augusto Liberato terminou o ensino médio nos Estados Unidos. O primogênito de Gugu, que mora em Orlando, recebeu o diploma ao lado da mãe, Rose Miriam Di Matteo, e das irmãs gêmeas Sofia e Marina.
Em post nas redes sociais, o garoto, que está se preparando para a vida universitária, falou da importância dos estudos e também prestou uma homenagem ao pai, morto em novembro de 2019. "O começo de uma nova fase: faculdade! Quero agradecer à minha família que acreditou em mim e principalmente meu pai, que sempre me ensinou a correr atrás dos meus sonhos e objetivos na vida".
Na foto do Instagram, João Augusto, que aparece abraçando a mãe e as irmãs, também ressaltando que a pandemia do novo coronavírus não impediu a realização da cerimônia de formatura. "Por causa da pandemia, tivemos que ter cuidados necessários para a graduação, mas mesmo assim foi lindo e será um dia que ficará marcado para mim", concluiu.