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Filho de Gugu se forma e presta homenagem ao pai

João Augusto Liberato terminou o ensino médio nos Estados Unidos e fez um post nas redes sociais para comemorar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 15:01

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 15:01

João Augusto Liberato, ao lado da mãe e das irmãs, durante sua formatura nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Instagram
Ainda de luto por conta da morte do pai, João Augusto Liberato terminou o ensino médio nos Estados Unidos. O primogênito de Gugu, que mora em Orlando, recebeu o diploma ao lado da mãe, Rose Miriam Di Matteo, e das irmãs gêmeas Sofia e Marina.
Em post nas redes sociais, o garoto, que está se preparando para a vida universitária, falou da importância dos estudos e também prestou uma homenagem ao pai, morto em novembro de 2019. "O começo de uma nova fase: faculdade! Quero agradecer à minha família que acreditou em mim e principalmente meu pai, que sempre me ensinou a correr atrás dos meus sonhos e objetivos na vida".
Na foto do Instagram, João Augusto, que aparece abraçando a mãe e as irmãs, também ressaltando que a pandemia do novo coronavírus não impediu a realização da cerimônia de formatura. "Por causa da pandemia, tivemos que ter cuidados necessários para a graduação, mas mesmo assim foi lindo e será um dia que ficará marcado para mim", concluiu.

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