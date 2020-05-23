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Xuxa diz que já ouviu pedido para cantar 'Quem Quer Pão' durante sexo

Apresentadora foi a entrevistada de Pedro Bial na Globo nesta sexta (22) e fez revelação chocante de situação constrangedora que já viveu na cama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2020 às 16:43

Publicado em 23 de Maio de 2020 às 16:43

A apresentadora Xuxa Meneghel
A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial
Em entrevista a Pedro Bial, no "Conversa com Bial", na GloboXuxa revelou que já viveu uma situação mais do que inusitada na cama. Um homem pediu para que a apresentadora cantasse a música "Quem Quer Pão" na hora do sexo. 
"Eu vou te falar uma coisa, Pedro... A ponto de eu estar me relacionando, e o cara, na transa, falar 'canta Quem Quer Pão'. Olha a cara do Pedro. (Risos). Pois é...", disse Xuxa, ao reagir à expressão de Bial durante a revelação. 

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"O que mais me preocupava na época é que eu não tinha ninguém, e tampouco podia correr atrás ou deixar a minha porta aberta para que isso acontecesse. Muita gente chegava perto de mim porque queria chegar perto daquela pessoa que estava na televisão, e isso, para mim, me deixava muito mal. Muito mal!", concluiu Xuxa. 

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