Xuxa diz que já ouviu pedido para cantar 'Quem Quer Pão' durante sexo

"Eu vou te falar uma coisa, Pedro... A ponto de eu estar me relacionando, e o cara, na transa, falar 'canta Quem Quer Pão'. Olha a cara do Pedro. (Risos). Pois é...", disse Xuxa, ao reagir à expressão de Bial durante a revelação.

"O que mais me preocupava na época é que eu não tinha ninguém, e tampouco podia correr atrás ou deixar a minha porta aberta para que isso acontecesse. Muita gente chegava perto de mim porque queria chegar perto daquela pessoa que estava na televisão, e isso, para mim, me deixava muito mal. Muito mal!", concluiu Xuxa.