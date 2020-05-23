Foto: Madonna surge com seios à mostra e agita web: 'Corpo perfeito'

Madonna decidiu causar e surgiu só de lingerie, com os seios à mostra, em foto publicada neste sábado (23) em seu próprio perfil do Instagram. Isolada em meio à pandemia do novo coronavírus, a Rainha do Pop, de 61 anos, usou um sutiã bege e uma calcinha preta supercavada.
"Situação atual do guarda-roupa", legendou ela no post que recebeu milhares de comentários e reações em poucos minutos.
"Corpo perfeito", comentou um fã. Outro seguidor disse: "Rainha icônica, salve o pop!". "Dona da minha vida", escreveu outro admirador.