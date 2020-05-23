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Aos 61 anos!

Foto: Madonna surge com seios à mostra e agita web: 'Corpo perfeito'

Isolada em meio à pandemia da Covid-10, Rainha do Pop decidiu aumentar a temperatura da web e foi ao Instagram postar uma foto sensual em que surgiu seminua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2020 às 16:33

Publicado em 23 de Maio de 2020 às 16:33

A cantora Madonna
A cantora Madonna Crédito: Reprodução/Instagram @madonnambix
Madonna decidiu causar e surgiu só de lingerie, com os seios à mostra, em foto publicada neste sábado (23) em seu próprio perfil do Instagram. Isolada em meio à pandemia do novo coronavírus, a Rainha do Pop, de 61 anos, usou um sutiã bege e uma calcinha preta supercavada. 
"Situação atual do guarda-roupa", legendou ela no post que recebeu milhares de comentários e reações em poucos minutos. 

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"Corpo perfeito", comentou um fã. Outro seguidor disse: "Rainha icônica, salve o pop!". "Dona da minha vida", escreveu outro admirador. 
Madonna surge com seios à mostra e agita web
Madonna surge com seios à mostra e agita web Crédito: Reprodução/Instagram @madonna

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