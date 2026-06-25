Filhote de jacaré é encontrado em caixa d’água em Vila Velha

Um filhote de jacaré-de-papo-amarelo foi encontrado dentro de uma caixa d’água, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (25). A prefeitura foi acionada e uma equipe da Rondas Ambientais e Rurais da Guarda Municipal efetuou o resgate do animal.
A caixa em que em que o filhote foi encontrado não estava em uso, o que pode ter facilitado a entrada do jacaré. Segundo o inspetor Augusto, que atendeu a ocorrência, o animal aparenta ter entre dois e três anos de idade.
O réptil foi encaminhado para uma clínica especializada. Posteriormente, ele deve ser transferido para o Projeto Caiman, localizado em Jardim Camburi, Vitória.