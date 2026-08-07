Suspeito de matar homem encontrado ao lado de facão é preso em São Mateus

Um jovem identificado como Felipe Teixeira Filadelfo, de 19 anos, foi preso na quinta-feira (6), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, por suspeita de participação no homicídio de Antônio Carlos Souza Ribeiro, de 47 anos. De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada no bairro Cohab em cumprimento de um mandado de prisão temporária.





Segundo as investigações, o crime ocorreu em fevereiro, no bairro Residencial Parque Washington. A corporação afirma que Felipe teria cometido o homicídio com a participação de um adolescente. Antônio foi encontrado morto ao lado da cama, com um facão próximo ao corpo. Na ocasião, a Polícia Militar encontrou a residência aberta e, conforme a investigação, não havia sinais de arrombamento.





Ainda de acordo com a Polícia Civil, após o crime, Felipe teria se mudado para Vitória. Com a informação de que ele havia retornado a São Mateus, equipes realizaram buscas e localizaram o suspeito em frente ao imóvel onde estaria morando. Durante a abordagem, um aparelho celular foi apreendido e será submetido à análise para auxiliar no andamento das investigações.