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Acidente

Ciclista morre após ser atropelada por carro na avenida Dante Michelini

O atropelamento ocorreu na noite desta sexta-feira (15), na altura do bairro Jardim da Penha, em Vitória; no automóvel envolvido no acidente havia duas mulheres
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 abr 2022 às 20:57

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 20:57

Ciclista morre após ser atropelada por carro em Jardim da Penha Crédito: Caíque Verli 
Um carro atropelou uma ciclista na noite desta sexta-feira (15), na Avenida Dante Michelini, na altura do bairro Jardim da Penha, em Vitória. O atropelamento ocorreu no sentido Praia do Canto-Jardim Camburi. Com o forte impacto, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima foi identificada como Luísa Lopes, de 24 anos.
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, duas mulheres estavam no veículo e informaram à Polícia Militar que estavam em um bar. Ainda no local do acidente, a corretora de imóveis que dirigia o veículo, Adriana Felisberto Pereira, 33 anos, foi encaminhada a uma delegacia, onde teve a prisão em flagrante decretada. Aos militares, ela disse que não ingeriu bebida alcoólica, mas se negou a realizar o teste do bafômetro no local. Para a PM, ela estava com sinais de embriaguez.
Ela passou a noite na Delegacia Regional de Vitória e, na manhã deste sábado (16), foi levada ao Departamento Médico Legal (DML) para fazer exames antes de seguir ao sistema prisional. Às 12 horas, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que ela estava no Centro Prisional Feminino de Cariacica.
O atropelamento ocorreu por volta das 20 horas de sexta (15). Com o forte impacto, a vítima, Luísa —  que era modelo, estudante de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e passista da Unidos de Jucutuquara — chegou a ser arremessada em cima do veículo, antes de ser arrastada por vários metros. A bicicleta da modelo ficou destruída após o acidente. Policiais militares que atenderam a ocorrência acreditam que o veículo estava em alta velocidade quando atingiu a jovem.
Luísa Lopes, ciclista que morreu atropelada em Vitória
Luísa Lopes, ciclista que morreu atropelada em Vitória Crédito: Redes Sociais
Familiares e amigos organizam um protesto na próxima terça-feira (19), às 18 horas, para pedir justiça pela tragédia que tirou a vida de Luísa. A manifestação será na Av. Dante Michelini, em frente ao Clube dos Oficiais.
A reportagem de A Gazeta procurou a Guarda Municipal que, em nota da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu), informou que a Polícia Civil e a Polícia Militar chegaram ao local e assumiram a ocorrência. As equipes da Guarda de Trânsito permaneceram auxiliando os motoristas. Duas faixas precisaram ser interditadas para atendimento da ocorrência.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, Adriana foi autuada por embriaguez ao volante com fiança arbitrada em R$ 5 mil. Como o valor não foi pago, a corretora de imóveis foi encaminhada ao presídio, onde deve passar por audiência de custódia.
A Polícia Civil foi acionada pela reportagem tanto na noite de sexta-feira quanto na manhã deste sábado para saber mais detalhes sobre o caso, mas a assessoria apenas informou que não conseguiria fornecer respostas porque “a ocorrência não foi localizada no plantão vigente".

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