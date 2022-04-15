Vídeo de helicóptero com corpo pendurado chama atenção em Vila Velha

Os moradores de São Torquato, em Vila Velha , na Grande Vitória , se surpreenderam com a ação de um helicóptero erguendo um corpo na manhã desta sexta-feira (15). Vídeos registrados por populares mostram o momento em que a aeronave se aproxima da comunidade e geraram dúvidas sobre o que havia ocorrido na região.

Primeiro, policiais militares foram acionados pelo Ciodes para atender uma ocorrência de encontro de cadáver. Mas como não conseguiram subir até o ponto onde o corpo estava, foi necessário pedir suporte ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).

"Na manhã desta sexta-feira (15), o Ciodes recebeu a informação de que havia um corpo no Morro do Cruzeiro, no bairro São Torquato, em Vila Velha. Policiais militares foram ao local, porém não conseguiram ter acesso à vítima. Foi acionado o Notaer, que localizou o corpo entre duas pedras. A equipe de perícia da Polícia Civil foi acionada", informou a Sesp.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto."

A instituição acrescentou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para exames e depois seria liberado para os familiares.