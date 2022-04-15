Vídeo de helicóptero com corpo pendurado chama atenção em Vila Velha

Os moradores de São Torquato, em Vila Velha, na Grande Vitória, se surpreenderam com a ação de um helicóptero erguendo um corpo na manhã desta sexta-feira (15). Vídeos registrados por populares mostram o momento em que a aeronave se aproxima da comunidade e geraram dúvidas sobre o que havia ocorrido na região.
Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a ação se tratava da retirada de um corpo de um local de difícil acesso no bairro, chamado Morro do Cruzeiro.
Primeiro, policiais militares foram acionados pelo Ciodes para atender uma ocorrência de encontro de cadáver. Mas como não conseguiram subir até o ponto onde o corpo estava, foi necessário pedir suporte ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).
"Na manhã desta sexta-feira (15), o Ciodes recebeu a informação de que havia um corpo no Morro do Cruzeiro, no bairro São Torquato, em Vila Velha. Policiais militares foram ao local, porém não conseguiram ter acesso à vítima. Foi acionado o Notaer, que localizou o corpo entre duas pedras. A equipe de perícia da Polícia Civil foi acionada", informou a Sesp.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto."
A instituição acrescentou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para exames e depois seria liberado para os familiares.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br", concluiu a PC, na nota.