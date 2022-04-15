Vizinho de menino morto com tiro teve casa incendiada em Cariacica

O marceneiro apontado pela família do pequeno Ricardo Coelho , de sete anos, como o suspeito de ter executado a criança a tiro teve a casa revirada, saqueada e incendiada por populares no bairro Vale Esperança, em Cariacica , na noite desta quinta-feira (14) - a polícia, entretanto, praticamente descartou a possibilidade de o envolvimento dele com a morte da criança. A suspeita é de que um tiro acidental tenha matado o garoto e que não há indícios de invasão.

A casa foi incendiada por volta das 23 horas, segundo repassado pela assessoria do Corpo de Bombeiros . Antes disso, perto das 17 horas, Ricardo foi alvejado por um disparo que atravessou a mão dele, entrou pelo rosto e saiu na nuca.

Desde então, os familiares passaram a desconfiar do vizinho com quem o pai do garoto havia discutido há algumas semanas por conta de um problema causado pelo irmão mais velho do garotinho.

Revoltados até então com o suspeito, populares foram até a residência do marceneiro, reviraram os cômodos, saquearam eletrodomésticos e ainda atearam fogo. Segundo os Bombeiros, não houve feridos.

“O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em residência, por volta das 23 horas de ontem, no bairro Nova Esperança, em Cariacica. A equipe chegou ao local e encontrou as chamas atingindo um dos quartos da casa, além do restante do local revirado. O combate foi realizado e as chamas extintas. Não havia ninguém no local e não houve solicitação de perícia”, destacou os Bombeiros, em nota.

TIRO ACIDENTAL

Desde que foi apontado como suspeito, o homem não foi localizado e encontrado. Paralelo a isso, os policiais envolvidos na ocorrência não localizaram indícios que apontem para algum tipo de participação dele no crime. Os nomes dos pais e do vizinho não foram divulgados até o momento.

Popularea atearam fogo na casa do homem que a família de Ricardo Coelho apontou como suspeito de ter atirado no menino Crédito: Reprodução