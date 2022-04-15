Família de menino morto em Cariacica fala em crime de vingança, mas PM descarta

Ricardo foi assassinado a tiros na varanda de casa, em Cariacica, e a família acredita que a motivação seja vingança Crédito: Arquivo pessoal

Ricardo foi morto na tarde desta quinta-feira (14), por volta das 17h, no bairro Nova Esperança, em Cariacica , com tiros na nuca, no olho e ainda um terceiro na mão.

O menino estava sozinho na varanda de casa, quando um homem entrou na residência e logo atirou nele, que não teve tempo de reagir. Ele ainda foi socorrido e levado ao Hospital Meridional, na mesma cidade, em uma viatura da PM, mas não resistiu aos ferimentos.

DESENTENDIMENTO POR VIDRAÇA QUEBRADA

Parentes dele contaram para a polícia que o pai do menino brigou há um mês com um morador do bairro e acreditavam que esse poderia ser um dos motivos da morte.

Isso porque o vizinho começou a ameaçar a família depois que o irmão mais velho de Ricardo quebrou o vidro da janela da casa do homem enquanto brincava de futebol. Mas, segundo a PM, não há indícios do envolvimento do homem.

Após o assassinato da criança, os pais de Ricardo foram levados para a Divisão de Homicídios e prestaram depoimento sobre a dinâmica do crime.

A Polícia Militar esteve no hospital onde a criança foi socorrida em Cariacica Crédito: Caíque Verli

Horas antes de comparecerem à delegacia, em choque, os pais do garotinho de sete anos, que não foram identificados, foram consolados por policiais militares que atenderam a ocorrência na casa da família. O pai do menino chegou a passar mal ao saber da morte do filho, segundo apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta.

PORTÃO ABERTO

Os parentes da criança contaram que Ricardo brincava na varanda, no segundo andar da casa, quando foi baleado. Eles disseram que os bandidos chegaram em uma moto, desceram do veículo, aproveitaram que o portão da residência estava aberto e foram até a varanda. Um deles atirou direto no menino, que não teve tempo de correr.

A apuração do crime está a cargo da Divisão de Homicídios de Cariacica . Investigadores estiveram no hospital para onde o menino havia sido levado em busca de mais informações, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado ou preso como suspeito dos disparos.

Ricardo Coelho foi vítima de disparos de arma de fogo em Cariacica enquanto brincava na varanda de casa Crédito: Arquivo pessoal

. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas. A PC informou que não dará detalhes do caso, mas orienta que quem tenha informações que possam colaborar com a investigação pode repassá-las por meio do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Após a confirmação da morte de Ricardo, o corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

OUTRA VERSÃO

TV Gazeta que o homem apontado até então como suspeito pela morte da criança, Ao contrário da versão contada pela família, o major Padro, da Polícia Militar, e que participou do atendimento à ocorrência, explicou em entrevista àque o homem apontado até então como suspeito pela morte da criança, não teve participação no crime

O major Prado, da PM, explicou que a principal linha investigativa é de disparo acidetal Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta

O militar disse que esta narrativa está praticamente descartada, pois não há indícios de ligação dele com o caso. O marceneiro tido como suspeito teve ainda a casa revirada e incendiada por populares horas depois de a criança ter sido morta.