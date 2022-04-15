Jovem de 20 anos é assassinada dentro de casa em Cariacica

A jovem estava com o namorado, de 18, no momento do crime. Ele a teria chamado para fugir, porque os bandidos já entraram no imóvel atirando, mas ela teria hesitado. O namorado escapou do local, mas quando Yanka finalmente decidiu segui-lo, não houve tempo. Os criminosos invadiram o quarto e deram um tiro no rosto dela.