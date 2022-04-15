Jovem de 20 anos é assassinada dentro de casa em Cariacica

Uma jovem de 20 anos, identificada apenas como Yanka, foi morta por volta das 6 horas da manhã desta sexta-feira (15), no bairro Santa Rosa, em Cariacica. Segundo informações apuradas pela TV Gazeta junto a moradores, a casa foi arrombada por três homens.
A jovem estava com o namorado, de 18, no momento do crime. Ele a teria chamado para fugir, porque os bandidos já entraram no imóvel atirando, mas ela teria hesitado. O namorado escapou do local, mas quando Yanka finalmente decidiu segui-lo, não houve tempo. Os criminosos invadiram o quarto e deram um tiro no rosto dela.
O namorado só retornou para casa mais tarde, muito abalado, e ficou esperando a chegada da polícia. Apesar de não ser suspeito de envolvimento na morte da jovem, ele foi preso porque, quando os militares chegaram ao local, consultaram o nome e descobriram que havia um mandado de prisão aberto contra ele.
A Polícia Militar informou ainda que a jovem, embora não tivesse passagem pela polícia, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e essa pode ter sido a motivação para o crime. Segundo uma tia que esteve no local do crime, Yanka tinha uma filha pequena.
*Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta