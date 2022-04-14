Pai é preso suspeito de abusar sexualmente das filhas em Pinheiros

“As vítimas relataram na delegacia que vinham sofrendo abusos sexuais por parte do pai há alguns anos, principalmente quando ele fazia uso de drogas e de bebidas alcoólicas. O caso só veio à tona após as filhas do suspeito revelarem a situação para uma das tias, que realizou a denúncia. A partir daí, começamos a investigá-lo", informou o titular da Delegacia de Pinheiros, delegado Eduardo Mota.