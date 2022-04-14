Pai é preso suspeito de abusar sexualmente das filhas em Pinheiros

Um homem de 35 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (14) em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, suspeito de abusar sexualmente das próprias filhas. Segundo a Polícia Civil, a denúncia foi feita por uma tia das vítimas após as duas meninas, uma de 16 anos e outra de 14, revelarem os abusos. Em depoimento na delegacia do município, as vítimas contaram que os abusos aconteciam há pelo menos seis anos.
“As vítimas relataram na delegacia que vinham sofrendo abusos sexuais por parte do pai há alguns anos, principalmente quando ele fazia uso de drogas e de bebidas alcoólicas. O caso só veio à tona após as filhas do suspeito revelarem a situação para uma das tias, que realizou a denúncia. A partir daí, começamos a investigá-lo", informou o titular da Delegacia de Pinheiros, delegado Eduardo Mota.
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Pinheiros, e foi cumprido mandado de prisão temporária. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde ficará à disposição da Justiça.